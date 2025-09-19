México: estudiantes golpearon brutalmente a un director acusado de presunto acoso

En Altamira, Tamaulipas, alumnos del CETis 78 golpearon al director Luis César Barrón, señalado de presunto acoso contra estudiantes. Lo que inició como una protesta pacífica terminó convertida en un hecho de violencia en el que Barron fue derribado y pateado hasta que maestros lograron rescatarlo.

Las clases fueron suspendidas

La suspensión de clases en el CETis No. 78 marcó el desenlace de una jornada que comenzó con una protesta estudiantil y terminó en violencia, tras la agresión sufrida por el director Julio César Barrón Mola, señalado públicamente por presunto acoso sexual a alumnas.

La Vocería del Gobierno del Estado de Tamaulipas confirmó la interrupción de actividades la tarde de este miércoles y anunció la implementación de medidas de resguardo para proteger a la comunidad escolar.

La movilización fue convocada a través de grupos privados, donde estudiantes denunciaron diferencias en la aplicación de normas y la falta de respuesta institucional ante acusaciones graves, como el acoso sexual.

“En nuestro plantel se nos persigue por el largo del cabello, mientras se ignoran denuncias más graves: voces de alumnas que hablan de insinuaciones indebidas, voces de maestros que han sido hostigados y hasta amenazados por alzar la voz”, decía uno de los mensajes.

De acuerdo con capturas de pantalla publicadas por la página Justicia Cetis 78 en X, la convocatoria establecía una protesta pacífica para el miércoles 17 de septiembre a las 13:30 horas, en la entrada del plantel, invitando a los participantes a portar carteles y cubrebocas opcionales, con la consigna de alzar la voz sin recurrir a la violencia.

El ambiente se tornó tenso cuando el director fue visto dentro de las instalaciones. Según testimonios y videos difundidos en redes sociales, algunos alumnos lo enfrentaron y la situación se desbordó cuando un grupo de estudiantes lo agredió físicamente, arrojándole objetos y propinándole golpes, lo que generó caos en la institución.

La presencia del directivo en la oficina de la dirección intensificó los ánimos, ya que los estudiantes intentaron sacarlo del lugar donde se encontraba acorralado. El incidente provocó destrozos en el plantel y motivó la intervención de elementos de la Guardia Estatal y del personal de seguridad interna.

En tanto, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) condenó los hechos de violencia y comunicó que se han iniciado investigaciones tanto sobre las agresiones como sobre las denuncias previas de acoso.

Tras los acontecimientos, la cuenta estudiantil en X reiteró que la protesta fue concebida como un acto pacífico, orientado a la denuncia social y a la visibilización de problemáticas internas.

Los organizadores subrayaron que sus demandas se centraban en la equidad de trato, el respeto a las denuncias por acoso y el cese del hostigamiento por parte de las autoridades.

En palabras de los estudiantes: “Hoy queremos dejar en claro que no somos delincuentes, somos estudiantes que exigimos justicia y respeto. Queremos un plantel libre de corrupción, libre de abusos y con reglas justas para todos”.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones, aunque las autoridades han señalado que la investigación abarcará tanto las agresiones contra el directivo como las denuncias estudiantiles previas.