Un ataque en una iglesia mormona en Grand Blanc Township, cerca de Detroit, conmocionó a la comunidad el domingo por la mañana. Según las autoridades, un hombre de 40 años embistió la puerta principal con su camioneta, ingresó al edificio durante los servicios, abrió fuego, provocó un incendio y fue abatido por la policía tras un intercambio de disparos. El jefe de policía, William Renye, informó que el sospechoso actuó de manera deliberada; hasta el momento se registran al menos dos personas muertas y varios heridos entre los fieles presentes.

Los hechos ocurrieron cuando cientos de personas asistían a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tras embestir la entrada, el atacante descendió del vehículo y comenzó a disparar; además, la policía cree que incendió intencionalmente parte del edificio. Dos oficiales que acudieron al lugar lo siguieron y hubo un enfrentamiento armado fuera de la iglesia en el que el agresor resultó muerto.

La noticia generó reacciones a distintos niveles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su plataforma Truth Social que se trataba de "un nuevo ataque dirigido contra los cristianos" y señaló que, aunque el sospechoso está muerto, subsisten muchas preguntas sobre el episodio. Las autoridades locales y federales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil exacto, la identidad del agresor y las circunstancias que llevaron al ataque.

La comunidad afectada enfrenta ahora el duelo y la incertidumbre, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo a los heridos y las autoridades trabajan en la escena para recopilar pruebas y ofrecer respuestas a los familiares de las víctimas.