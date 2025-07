Miles de personas sufren de hambruna en la Franja de Gaza

Más de 100 organizaciones humanitarias lanzaron una advertencia sobre la situación crítica que atraviesa la Franja de Gaza, donde el avance del hambre masiva afecta no solo a la población civil, sino también a los propios trabajadores de asistencia. El llamado a la acción se produjo mientras se mantiene estancado el acuerdo de alto el fuego entre las partes en conflicto.

En un comunicado conjunto firmado por 111 entidades, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Save the Children y Oxfam, las organizaciones describieron un panorama desesperante: “Nuestros colegas y aquellos a quienes asistimos están consumiéndose”.

Agregaron que los trabajadores “están ahora en las mismas filas de distribución de alimentos, arriesgando ser abatidos solo para alimentar a sus familias”.

Restricciones, escasez y ataques en puntos de ayuda de Gaza

A pesar de que Israel permitió parcialmente el ingreso de ayuda humanitaria a fines de mayo, la población de Gaza sigue expuesta a una escasez crítica de alimentos, agua y medicamentos. En muchos puntos de reparto, las personas fueron asesinadas mientras intentaban conseguir alimentos.

Las organizaciones firmantes remarcaron que el contexto actual impide una operación humanitaria eficaz y denunciaron obstáculos intencionales en el acceso a los recursos básicos.

Las denuncias surgieron en medio de fuertes cuestionamientos a las restricciones que el gobierno israelí aplica al ingreso y la distribución de ayuda, y que profundizaron el colapso en un territorio con más de dos millones de personas que atraviesan 21 meses de conflicto ininterrumpido.

El llamado urgente a un alto el fuego

Las entidades humanitarias reclamaron “un alto el fuego inmediato y negociado”, junto con la reapertura total de los pasos fronterizos terrestres y la reactivación de los mecanismos de distribución encabezados por las Naciones Unidas.

“El sistema humanitario no puede funcionar sobre promesas vacías”, advirtieron. “Los trabajadores humanitarios no pueden operar con cronogramas variables ni esperar compromisos políticos que no garantizan el acceso”.

La Organización de las Naciones Unidas informó el martes que más de 1.000 palestinos murieron a manos del ejército israelí desde mayo, cuando Estados Unidos e Israel respaldaron la transferencia de la gestión de ayuda a la Gaza Humanitarian Foundation, desplazando en los hechos a los organismos de la ONU.

Los suministros fueron bloqueados

Los grupos humanitarios también informaron que existen toneladas de alimentos y medicinas acumuladas en depósitos dentro y fuera del territorio, pero que no pueden ser repartidas debido a los obstáculos administrativos y logísticos impuestos.

“Los palestinos están atrapados en un ciclo de esperanza y desesperación, esperando asistencia y treguas, solo para despertar en condiciones aún peores”, afirmaron. “No se trata solo de tormento físico, sino también psicológico. La supervivencia se presenta como un espejismo”.

Reacción internacional y acusaciones cruzadas

El secretario general de la ONU, António Guterres, definió el martes la situación como “un horror” y señaló que la crisis en Gaza es “sin precedentes en años recientes”. Más de 20 países occidentales también solicitaron el fin inmediato del conflicto, al advertir que el sufrimiento en el enclave palestino “ha alcanzado nuevas profundidades”.

Mientras tanto, Israel afirmó que permite el ingreso de ayuda y acusó al grupo Hamas de bloquear la distribución de suministros y atacar a quienes esperan por alimentos.

No obstante, las organizaciones humanitarias rechazaron estos argumentos y advirtieron: “Los arreglos parciales y los gestos simbólicos sirven como cortina de humo para la inacción”.

Con la crisis profundizándose y sin avances concretos hacia un cese del fuego, la comunidad humanitaria internacional alertó que la catástrofe alimentaria en Gaza está en curso, y que incluso sus trabajadores ya no pueden evitar ser parte del drama que intentan aliviar.