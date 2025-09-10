Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido a unas 300 personas en distintos puntos del país en las primeras horas de la jornada de protestas convocada contra el Gobierno, según un nuevo balance del Ministerio del Interior, que ha informado también de más de 150 bloqueos que se han dejado notar en nudos de transporte y centros educativos.

El balance, actualizado hasta las 13.00 horas, señala también que cuatro miembros de las fuerzas de seguridad han sufrido heridas, todos ellos de carácter leve, según la cadena BFM TV.

Para el ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau,, se trata de bloqueos "inaceptables", ya que implica a su juicio tomar a los ciudadanos como "rehenes" de las reivindicaciones políticas. "La movilización no es una movilización ciudadana. Ha sido acaparada por la extrema izquierda", ha criticado sobre las protestas.

Francia y las protestas

El excandidato presidencial de La Francia Insumisa (LFI) Jean-Luc Mélenchon ha acusado a Retailleau de alentar las "provocaciones", por lo que ha llamado a los manifestantes a ser "prudentes" y permanecer "vigilantes" ante las actuaciones de la Policía.

Las autoridades estimaban que unas 100.000 personas se sumarían a las protestas, por lo que habían preparado un dispositivo de seguridad compuesto por unos 80.000 policías y gendarmes, con especial presencia en París y su región metropolitana.

Las movilizaciones vienen precedidas de la inédita caída del Gobierno de François Bayrou tras perder una cuestión de confianza y del nombramiento del hasta ahora ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, como nuevo primer ministro, en un movimiento del presidente, Emmanuel Macron, que no ha gustado a la oposición.

La crisis política

El coordinador nacional LFI, Manuel Bompard, ya ha anunciado que su partido promoverá una moción de censura, a raíz de un nombramiento que tampoco ha gustado al otro extremo del espectro político, donde se sitúa la ultraderechista Agrupación Nacional.

El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha propuesto a Lecornu "renunciar" a invocar el artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante sus propuestas sin necesidad de someterlo a votación en el Parlamento. "Sería la demostración de que el método cambia", ha dicho Faure, que en una entrevista a Franceinfo ha llamado a "romper" con la política de los últimos años.