Más de 1.000 personas murieron en un deslizamiento masivo de tierra en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, informó el lunes (01.09.2025) un grupo rebelde que controla la zona, según el cual hubo solo un sobreviviente.

Un "deslizamiento masivo y devastador" afectó el domingo la aldea de Tarasin, en las montañas de Marra, tras varios días de lluvia, indicó un comunicado del Movimiento de Liberación de Sudán (MLS).

Agregó que "la información inicial indica la muerte de todos los residentes de la aldea, calculada en más de 1.000 personas, con solo un sobreviviente".

El alud "masivo y devastador" arrasó la aldea y "destruyó completamente" parte de una región conocida por la producción de cítricos.

El grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour pidió a la ONU y otras organizaciones que apoyen la recuperación de los cadáveres.

La sangrienta guerra civil de tres años en Sudán hundió al país africano en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambruna en partes de Darfur.

Los combates han escalado en esta región desde que el ejército tomó control de la capital Jartum en marzo. /DW