Murió Ace Frehley, el histórico guitarrista y miembro fundador de Kiss
Tenía 74 años y había sufrido una hemorragia cerebral tras un accidente doméstico.
Ace Frehley, histórico guitarrista de Kiss y músico influyente del género, murió este jueves a la edad de 74 años.
El artista estadounidense falleció tras sufrir una hemorragia cerebral por un accidente doméstico.
Había sido internado hace dos semanas y, desde ese momento, permanecía conectado a un respirador artificial y su estado no mostraba mejoría, según aseguraban fuentes cercanas a él.
Ace Frehley fue uno de los miembros fundadores de la legendaria banda junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.
En 1982 dejó el grupo y formó Frehley’s Comet, su propio proyecto musical. Luego volvió a Kiss en 1996 hasta el año 2002.
Entre las canciones destacadas que llevan su sello se encuentran «Rock and Roll All Nite», «Detroit Rock City» y «I Was Made for Lovin’ You».
Además, brilló como solista con su versión de «New York Groove».
"Estamos completamente devastados y desconsolados", declaró la familia de Frehley en un comunicado.
Frehley realizó varias giras como solista y dio conciertos repletos de clásicos de la banda. Su concierto más reciente tuvo lugar el mes pasado en Rhode Island.