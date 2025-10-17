Ace Frehley, histórico guitarrista de Kiss y músico influyente del género, murió este jueves a la edad de 74 años.

El artista estadounidense falleció tras sufrir una hemorragia cerebral por un accidente doméstico.

Había sido internado hace dos semanas y, desde ese momento, permanecía conectado a un respirador artificial y su estado no mostraba mejoría, según aseguraban fuentes cercanas a él.

Ace Frehley fue uno de los miembros fundadores de la legendaria banda junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

En 1982 dejó el grupo y formó Frehley’s Comet, su propio proyecto musical. Luego volvió a Kiss en 1996 hasta el año 2002.

Entre las canciones destacadas que llevan su sello se encuentran «Rock and Roll All Nite», «Detroit Rock City» y «I Was Made for Lovin’ You».

Además, brilló como solista con su versión de «New York Groove».

"Estamos completamente devastados y desconsolados", declaró la familia de Frehley en un comunicado.

Frehley realizó varias giras como solista y dio conciertos repletos de clásicos de la banda. Su concierto más reciente tuvo lugar el mes pasado en Rhode Island.