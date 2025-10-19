Netanyahu acusó a Hamás de violar el alto el fuego y ordenó atacar

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el domingo a las fuerzas de seguridad actuar “con fuerza” contra objetivos “terroristas” en la Franja de Gaza y acusó a Hamas de violar el alto el fuego, nueve días después de que la tregua mediada por Estados Unidos entrara en vigor.

“Tras una violación del alto el fuego por parte de Hamas, el primer ministro Netanyahu mantuvo consultas con el ministro de Defensa y altos funcionarios de seguridad y ordenó actuar con fuerza contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”, dijo su oficina en un comunicado.

La orden se produjo después de que se registrara fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, en el sur del enclave. Según un comunicado castrense, los militantes lanzaron contra las tropas “un misil antitanque y disparos” en la zona, lo que calificó como “una flagrante violación” del acuerdo de alto el fuego.

“En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista”, indicó el texto militar.

Por su parte, la fuerza Radea, una unidad de la Policía dependiente del Ministerio del Interior de Hamas, aseguró haber realizado esta mañana “una operación de seguridad” en Rafah contra un escondrijo de Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como ‘Fuerzas Populares’.

Todo apunta a que el fuego cruzado se produjo entre esta unidad policial y el Ejército israelí. Las brigadas Al Qassem —el brazo armado de Hamas— se desvincularon de lo sucedido y reiteraron su compromiso con la implementación del acuerdo de alto el fuego en toda la Franja de Gaza.

“No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento”, detalló Al Qassem en un comunicado oficial, asegurando haber perdido el contacto con sus hombres en Rafah desde que Israel rompiera el anterior alto el fuego el pasado mes de marzo. “En consecuencia, no tenemos conexión con ningún evento que ocurra en esas áreas y no podemos contactar a ninguno de nuestros combatientes allí, si es que alguno todavía está vivo”, añadió el grupo armado.

Yasser Abu Shabab es conocido por adueñarse —junto a su milicia— de camiones de ayuda humanitaria en Rafah, donde actúa con el beneplácito del Ejército israelí. Netanyahu reconoció públicamente hace meses haber financiado milicias como la suya en Gaza para hacer frente y debilitar a Hamas. Este domingo, tras la operación de Radea y los bombardeos israelíes en Rafah, Abu Shabab emitió una conexión en directo en su perfil en Facebook para demostrar que no le había sucedido nada.

Un miembro del buró político de Hamas, Izzat Al-Rishq, reafirmó el compromiso del grupo con el alto el fuego y acusó a Israel de continuar “violando el acuerdo y fabricando pretextos endebles para justificar sus crímenes”.

Los enfrentamientos ocurrieron mientras Netanyahu sostenía reuniones con ministros del gobierno. Posteriormente, algunos ministros llamaron a las fuerzas israelíes a reanudar la guerra contra el grupo terrorista palestino. El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir instó al ejército a “reanudar completamente los combates en la Franja con toda la fuerza”, calificando de “ilusión” la creencia de que Hamás “se arrepentirá o incluso cumplirá el acuerdo que firmó”.

Los bombardeos también tuvieron consecuencias para la ayuda humanitaria. Un número indeterminado de camiones cargados de alimentos, productos médicos y de higiene regresaron al lado egipcio de la frontera después de que el Ejército israelí bombardeara la zona de Rafah, informó una fuente de la Media Luna Roja egipcia a EFE. “Gran parte de los camiones han regresado”, afirmó la fuente sin concretar la cifra exacta, después de que un convoy de unos 200 camiones marchara hacia los cruces controlados por Israel.

Según la fuente, “la entrada de camiones se ha suspendido temporalmente” después de los bombardeos. Una fuente en la parte egipcia del paso de Rafah informó a EFE que el cruce no se abrirá hoy y que Israel lo mantiene cerrado desde la parte de Gaza, impidiendo la apertura prevista para el lunes.