Nueva York: un helicóptero se estrelló en el río Hudson y murieron seis personas

Un helicóptero se estrelló en el río Hudson este jueves 10 de abril, cerca del muelle 25, entre West Street y Canal Street, en la zona que conecta Manhattan con Jersey City. El incidente ocurrió alrededor de las 3:15 horas, lo que desencadenó la rápida respuesta de las autoridades. Según una fuente no identificada citada por The Associated Press aseguró que seis personas murieron en el accidente.

Tras el accidente, numerosas embarcaciones, incluida una unidad de la policía aérea, acudieron al lugar para gestionar la emergencia. La Fire Department of New York (FDNY) también se hizo presente en la zona, trabajando para asegurar el área y coordinar las operaciones de rescate.

A pesar de los esfuerzos de rescate, los detalles sobre las causas del accidente aún no han sido confirmados, y la investigación se encuentra en marcha. Además, las calles cercanas ya se encuentran repletas de camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia. AP recuerda que en el cielo de Manhattan se cubre de aeronaves privadas y vuelos turísticos o comerciales; incluso hay ejecutivos y otras personas que suelen trasladarse en helicóptero.

El incidente generó preocupación entre los residentes y turistas que se encontraban en la zona, mientras las autoridades locales gestionan la situación en el río Hudson. /Diario Huarpe