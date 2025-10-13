En la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij se suscribió un acuerdo de paz que puso fin a la guerra en la Franja de Gaza. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contó con la firma de los demás mediadores: el presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi; el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Como parte del convenio, Hamás procedió a la liberación de 20 rehenes israelíes y entregó dos cuerpos. A la cumbre asistieron, además, los mandatarios de Francia, España e Italia, y participó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.