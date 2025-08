El Papa León durante el Jubileo de la Juventud: "Estamos con los jóvenes de Gaza y Ucrania"

Un baño de multitudes para el Papa León XIV. Cerca de un millón de personas, en su mayoría jóvenes, asistieron el domingo a la misa de clausura del Jubileo de los Jóvenes en Tor Vergata, en la periferia sur de Roma. Fue uno de los eventos más importantes del año santo iniciado por el Papa Francisco y luego dirigido por Prevost.

"Buenos días a todos y buen domingo. Espero que hayan descansado un poco. Ahora comenzamos la celebración de la Misa, que es el don más grande que Cristo nos ha dejado", dijo el Pontífice al llegar a Tor Vergata para el segundo día de celebraciones. El sábado por la tarde el Papa participó en la vigilia, recorrió la explanada de Tor Vergata en el Papamóvil saludando a los miles de fieles que luego pasaron la noche en el césped en sus sacos de dormir.

La llegada del Papa León XIV estuvo marcada por un percance: el piloto del helicóptero que trasladó al Pontífice desde el Vaticano hasta la zona reservada para la misa aterrizó olvidándose de sobrevolar el césped repleto de fieles. Entonces, una vez hubo tocado tierra, el Pontífice lo elevó de nuevo en el aire. Descendiendo del helicóptero, Prevost saludó a los fieles desde su papamóvil entre gritos y oraciones, con banderas de todo el mundo ondeando.

El Papa a los jóvenes: "La fragilidad forma parte de la maravilla que somos

Durante la homilía celebrada con veinte cardenales, 450 obispos y 7.000 sacerdotes, el Papa invitó a los jóvenes a afrontar su fragilidad, sin convertirla en un tabú. "La fragilidad de la que nos hablan forma parte de la maravilla que somos. Pensemos en el símbolo de la hierba: ¿no es bello un prado en flor?"

"Ciertamente", continuó el Papa León: "Es delicado, hecho de tallos delgados y vulnerables, sujetos a secarse, doblarse, romperse, y sin embargo, al mismo tiempo, inmediatamente reemplazados por otros que brotan después de ellos, y de los cuales los primeros se convierten generosamente en alimento y abono, con su desgaste en el suelo. Así vive el campo, renovándose constantemente, e incluso durante los fríos meses de invierno, cuando todo parece silencioso, su energía tiembla bajo la tierra y se prepara para estallar, en primavera, en mil colores".

El Papa dijo a los jóvenes: "También nosotros, queridos amigos, estamos hechos para esto. No para una vida en la que todo se da por descontado y quieto, sino para una existencia que se regenera constantemente en el don, en el amor".

Durante la homilía celebrada con veinte cardenales, 450 obispos y 7.000 sacerdotes, el Papa invitó a los jóvenes a afrontar su fragilidad, sin convertirla en un tabú. "La fragilidad de la que nos hablan forma parte de la maravilla que somos. Pensemos en el símbolo de la hierba: ¿no es bello un prado en flor?"

"Ciertamente", continuó el Papa León: "Es delicado, hecho de tallos delgados y vulnerables, sujetos a secarse, doblarse, romperse, y sin embargo, al mismo tiempo, inmediatamente reemplazados por otros que brotan después de ellos, y de los cuales los primeros se convierten generosamente en alimento y abono, con su desgaste en el suelo. Así vive el campo, renovándose constantemente, e incluso durante los fríos meses de invierno, cuando todo parece silencioso, su energía tiembla bajo la tierra y se prepara para estallar, en primavera, en mil colores".

El Papa dijo a los jóvenes: "También nosotros, queridos amigos, estamos hechos para esto. No para una vida en la que todo se da por descontado y quieto, sino para una existencia que se regenera constantemente en el don, en el amor".

El Papa León cita al Papa Francisco: "Si estás inquieto estás vivo"

A continuación, el Papa invitó a los fieles a acumular sentimientos de paz. "La plenitud de nuestra existencia no depende de lo que acumulamos ni, como hemos escuchado en el Evangelio, de lo que poseemos", dijo Prevost.

Añadió después: "Está ligada más bien a lo que sabemos acoger y compartir con alegría. No basta con comprar, acumular, consumir. Es necesario levantar los ojos, mirar hacia arriba, hacia las 'cosas de arriba', para darnos cuenta de que todo tiene sentido, entre las realidades del mundo, sólo en la medida en que sirve para unirnos a Dios y a nuestros hermanos en la caridad, haciendo crecer en nosotros sentimientos de ternura, bondad, humildad, mansedumbre, magnanimidad, perdón y paz".

A continuación, el Papa León citó a su predecesor. "Cada uno de nosotros está llamado a afrontar grandes cuestiones que no tienen una respuesta simplista o inmediata, sino que nos invitan a ponernos en camino, a ir más allá de nosotros mismos, a un despegue sin el cual no hay vuelo. No nos alarmemos, pues, si nos descubrimos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, anhelantes de sentido y de futuro. No estamos enfermos, ¡estamos vivos!", dijo Prevost, recordando las palabras del Papa Francisco citadas en agosto de 2023 durante la Jornada de la Juventud en Lisboa.

El mensaje para los jóvenes afectados por las guerras

Durante el Ángelus al final de la misa, el Papa dio las gracias a la multitud de jóvenes venidos de todo el mundo para participar en el Jubileo dedicado a ellos. "Ha sido una cascada de gracias para la Iglesia y para el mundo entero, quiero agradecéroslo uno a uno de todo corazón".

Después, el mensaje de esperanza para los jóvenes de Ucrania y Gaza. "Estamos con los jóvenes de Gaza, con los jóvenes de Ucrania y de todas las tierras ensangrentadas por la guerra". "Vosotros sois el signo -dijo el Papa- de que otro mundo es posible, un mundo de amistad en el que los conflictos no se resuelven con las armas, sino con el diálogo". /DW