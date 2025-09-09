El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció este lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar una serie de medidas contra Israel ante el "genocidio en Gaza".

Fuentes del Gobierno han informado este fin de semana de que los socios de coalición, PSOE y Sumar, estaban negociando decisiones contra Israel con la intención de aprobarlas en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.

"España siempre ha apoyado al Estado de Israel. Pero de la misma manera que España condenó los atentados de Hamás, ahora condena los ataques contra Gaza que han provocado 63.000 muertes y la desnutrición generalizada en Gaza", ha afirmado el líder socialista.

Sánchez ha afirmado que pretende presionar a Benjamín Netanyahu para que alivie "el sufrimiento de la población palestina" y para que "en uno de los episodios más infames", España esté "en el lado correcto de la Historia".

El presidente del Gobierno español comenzó su discurso el lunes admitiendo que el "sufrimiento" de los judíos a lo largo de la historia, con todo tipo de "persecuciones" y ataques, como su expulsión de la península en 1492 o el mayor ataque de todos: el Holocausto. También ha reiterado su condena a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el reconocimiento de España al derecho de Israel de tener un Estado propio.

Lo de Israel no es defenderse, eso es exterminar a un pueblo que está indefenso Pedro Sánchez

"Con igual convicción creemos que una cosa es proteger a tu país y tu sociedad y otra bombardear hospitales y matar de hambre a niños", ha comentado Pedro Sánchez en su discurso. Además, ha añadido que "la operación militar de respuesta a los ataques de Hamás se ha convertido en nuevas ocupaciones ilegales de territorio palestino, ataques injustificables contra la población civil, en lo que la relatora especial de la ONU y muchos expertos consideran un genocidio".

"63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y dos millones de desplazados, la mitad de ellos menores. Esto no es defenderse, ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo indefenso, quebrantar las leyes del derecho humanitario", ha sentenciado.

Por su lado, Hamás afirma querer negociar de manera "inmediata" un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la Gaza, y garantice la retirada de las FDI de la zona, después de haber recibido una propuesta de Estados Unidos para alcanzar una tregua.

Estas son las nueve medidas anunciadas para aliviar el sufrimiento del pueblo de Gaza: