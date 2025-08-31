Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este sábado (30.08.2025) la muerte de su primer ministro Ahmad Ghaleb al Rahwi y la de varios miembros de su gabinete en bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital Saná.

Los hutíes reportaron el jueves ataques sobre Saná, sin especificar los objetivos. El ejército israelí, por su parte, indicó que había bombardeado un "objetivo militar" en la ciudad.

Apoyados por Irán, los rebeldes controlan amplias zonas del país, que atraviesa una guerra civil desde 2014, incluida la capital, donde instalaron sus instituciones políticas.

Los hutíes han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio del conflicto en Gaza y han afirmado que actúan en solidaridad con los palestinos, aunque la mayoría de estos fueron interceptados por el ejército israelí.

En los últimos meses, también han atacado buques frente a las costas de Yemen que según ellos están vinculados a Israel.

Por su parte, el ejército israelí llevó a cabo varios ataques de represalia contra las regiones controladas por los hutíes en Yemen, en particular el aeropuerto capitalino y los puertos del oeste del país.