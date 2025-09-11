El FBI ofreció una recompensa de hasta USD 100.000 a quien proporcione información que conduzca a la identificación y detención del presunto autor del asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, situada en Orem. Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana mediante la línea 1-800-CALL-FBI y pidieron el envío de fotografías o videos que puedan resultar útiles para la investigación, según indicaron en su cuenta oficial en la red social X.

La recompensa se anunció un día después del atentado y se acompañó de la difusión de imágenes de una persona de interés. En dichas fotos se observa a un individuo con gorra, gafas de sol y una camiseta con la bandera estadounidense y un águila, vestimenta que, según los investigadores, “podría haber pasado desapercibida en un entorno universitario”. El sujeto fue captado en un vestíbulo de escaleras y las imágenes han sido distribuidas por las autoridades para recabar pistas.

Los funcionarios señalaron que disponen de material visual sustancial del presunto atacante. El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó la existencia de un video de buena calidad del individuo, aunque indicó que por el momento no se hará público. Mason precisó que, si no se logra una identificación rápida, se recurrirá al apoyo de los medios y de la ciudadanía para ampliar la difusión y generar nuevas pistas sobre su paradero.

Recuperación del arma y análisis forense

En el marco del operativo de búsqueda, el FBI informó haber recuperado un rifle de cerrojo Mauser .30-06 que se considera el arma utilizada en el ataque. El fusil fue hallado envuelto en una toalla en una zona boscosa cuya ubicación coincide con la ruta de escape presunta del sospechoso.

En el lugar también se encontró una cápsula percutida y tres cartuchos sin uso con inscripciones asociadas a los términos “transgénero” y “antifascista”, cuyo significado e intención están siendo investigados por los peritos. El arma y las municiones son sometidas a análisis de ADN y huellas dactilares.

Asimismo, se recogieron impresiones de pisadas y otras huellas en la escena para su estudio forense. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado indicios que apunten a la participación de más personas en el tiroteo. Dos individuos fueron detenidos tras el incidente; tras ser interrogados, ambos fueron liberados: uno enfrenta cargos por obstrucción y el otro quedó desvinculado del caso.

La policía centró la búsqueda en la revisión de imágenes de cámaras residenciales y en la toma de testimonios de testigos en las inmediaciones de la universidad. El FBI reiteró el llamado a la colaboración pública, solicitando que cualquier información relevante sea comunicada a las líneas habilitadas, y afirmó que todos los esfuerzos están orientados a localizar y arrestar al responsable.