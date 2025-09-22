Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieron formalmente a Palestina como Estado

Mientras crece la tensión por la guerra en Gaza, el Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieron formalmente a Palestina como un Estado.

Se espera que en los próximos días se sume Francia.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que la decisión de Gran Bretaña es “para revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes”. Se trata de un giro histórico en la política exterior británica.

“Hoy, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina para revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados”, dijo Starmer en un mensaje en la red social X.

A través de un video publicado en redes sociales, el jefe de Gobierno británico señaló: “Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable”.

Tras el anuncio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que no constituirá “ningún Estado palestino”.

“Tengo un mensaje claro para esos dirigentes que reconocieron un Estado palestino después de la horrenda masacre del 7 de octubre: le están dando una enorme recompensa al terrorismo”, afirmó. “Y tengo otro mensaje para ustedes: eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”, agregó.

Poco después, el grupo islamista Hamas dijo que la decisión de Gran Bretaña, Australia y Canadá es un “paso importante” para reafirmar el derecho del pueblo palestino “a su tierra y lugares sagrados”.

También Canadá, Australia y Portugal se suman al reconocimiento de Palestina

Los comunicados de Canadá y Australia se hicieron públicos casi en simultáneo con el mensaje que brindó el primer ministro británico, Keir Starmer. Poco después se sumó Portugal.

El primer ministro canadiense, Mark Karney, fue el encargado de hacer el reconocimiento. Lo hizo antes de partir hacia Nueva York, donde se reunirá este mismo domingo con el secretario general de la ONU, António Guterres, y posteriormente participará en la Asamblea General del organismo.

Carney justificó la decisión de reconocer a Palestina porque “el actual gobierno israelí trabaja de manera metódica para impedir que llegue a establecerse un Estado palestino” con “una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania” y la invasión de la Franja de Gaza, “que ha provocado una hambruna devastadora y evitable en violación del derecho internacional”.

“La política declarada del actual gobierno israelí es que ‘no habrá un Estado palestino’”, añadió Carney, quien ofreció su asociación para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel.

Las autoridades canadienses también indicaron que la Autoridad Palestina se ha comprometido a realizar reformas democráticas “y la desmilitarización del Estado palestino”.

Antes del anuncio oficial, funcionarios canadienses de alto rango indicaron en una sesión informativa con periodistas que confían en que Israel no tomará represalias contra Canadá por el reconocimiento de Palestina. Pero añadieron que el país norteamericano “está preparado para todas las contingencias”

También se adhirió a este reconocimiento Australia, a través de su primer ministro, Anthony Albanese, quien aseguró que reconoce “las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio”.

“El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso de larga data de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia una paz y seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino”, agregó el ejecutivo.

Finalmente, Portugal reconoció oficialmente el Estado de Palestina a través de una declaración del ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, desde la sede de la misión de su país en Naciones Unidas. “Hoy día 21 de septiembre de 2025 el Estado portugués reconoce oficialmente el Estado de Palestina”, dijo Rangel.