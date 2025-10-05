Rusia intensificó sus ataques aéreos sobre Ucrania, dejando cinco muertos y más de una decena de heridos durante la noche del sábado al domingo. Las ofensivas alcanzaron especialmente a las regiones de Zaporizhia, en el sur, y Lviv, en el oeste del país.

En Zaporizhia, una mujer murió y otras diez personas resultaron heridas tras un ataque combinado con misiles y drones. Así lo informó el gobernador regional, Ivan Fedorov, quien compartió en Telegram imágenes de un edificio de varios pisos parcialmente destruido. También indicó que unos 73.000 usuarios quedaron sin electricidad la mañana del domingo a raíz de los bombardeos nocturnos.

Los ataques forman parte de una ofensiva más amplia del Kremlin que apunta a las infraestructuras energéticas ucranianas ante la llegada del invierno. Esta semana, Rusia ejecutó su embestida más extensa contra instalaciones de gas en el país, y el sábado dejó sin electricidad a 50.000 hogares en Chernihiv, al norte.

Lviv, bajo fuego

En Lviv, una zona que hasta ahora había sido menos afectada desde el inicio de la invasión en 2022, el saldo fue más trágico: cuatro personas murieron y seis resultaron heridas, según confirmó el gobernador Maksym Kozytsky.

El alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi, detalló que un complejo industrial se incendió como resultado del ataque, que también alcanzó áreas residenciales. Describió el episodio como un “ataque masivo” que provocó cortes de electricidad en varios barrios y obligó a retrasar el inicio del transporte público.

Por otro lado, en la región de Vinnytsia, ubicada en el centro-oeste del país, otra empresa industrial fue alcanzada, informó la funcionaria local Natalia Zabolotna.

Polonia despliega defensas y Lituania interrumpe vuelos

La escalada en Ucrania también generó reacciones inmediatas en los países vecinos. En Polonia, las Fuerzas Armadas anunciaron el despliegue de aviones y el refuerzo de sus sistemas de defensa antiaérea, especialmente en zonas fronterizas con Ucrania.

En Lituania, el aeropuerto internacional de Vilna se vio obligado a suspender sus operaciones durante más de seis horas la noche del sábado debido a la detección de globos no identificados en su espacio aéreo. Estos globos son comúnmente utilizados por contrabandistas para transportar cigarrillos desde Bielorrusia hacia la Unión Europea.

“El tráfico aéreo en el aeropuerto de Vilna fue interrumpido desde las 22:15 del sábado hasta las 4:40 del domingo”, explicó a la agencia AFP Darius Buta, del Centro Nacional de Gestión de Crisis. Según el funcionario, unos 30 vuelos fueron cancelados, desviados o demorados.

Se identificaron al menos 25 globos que violaron el espacio aéreo lituano, incluidos dos en las inmediaciones del aeropuerto. Hasta el momento, once globos cargados con cigarrillos de contrabando fueron recuperados por las autoridades.

El aeropuerto reabrió sus puertas en la mañana del domingo. No obstante, el episodio se suma a una serie de incidentes recientes que afectan el tráfico aéreo europeo, incluyendo el avistamiento de drones en Dinamarca y reportes similares en Alemania.