SpaceX lanzó el lunes el undécimo vuelo de prueba de su cohete Starship, que despegó desde las instalaciones en Starbase, Texas, alrededor de las 18:23 hora local (23:23 GMT).

Poco después del despegue, los motores Raptor del Starship se encendieron durante la separación en caliente. El propulsor Super Heavy logró un amerizaje controlado en el golfo de México, mientras que la etapa superior del Starship completó su impulso de ascenso y entró en una fase de vuelo planificada.

El cohete desplegó con éxito ocho satélites simuladores de Starlink que siguieron la misma trayectoria suborbital y se esperaba que se desintegraran al reingresar en la atmósfera.

En el espacio, el Starship reencendió uno de sus motores Raptor antes de iniciar un reingreso controlado, ejecutando una maniobra de inclinación que simula la aproximación final que realizará al regresar a Starbase para futuras misiones.

Finalmente, el Starship amerizó en el océano Índico tras poco más de una hora de vuelo.

La prueba de vuelo tiene como objetivo recopilar datos para la próxima generación del propulsor Super Heavy, poner a prueba el escudo térmico del Starship y demostrar maniobras que simulan la aproximación final de la etapa superior para futuras misiones de regreso al sitio de lanzamiento, según SpaceX.