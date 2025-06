Una corte decidió suspender temporalmente este jueves 5 de junio la medida del presidente Donald Trump que impide a los estudiantes extranjeros matricularse en Harvard, parte de la campaña cada vez más intensa del presidente norteamericano contra una de las universidades más importantes y reconocidas del mundo.

La decisión, anunciada por la Casa Blanca el miércoles 4 de junio, intentaba prohibir la entrada al país a los nuevos alumnos internacionales de Harvard y también aseguraba que los ya matriculados podían ver revocadas sus visas. “La conducta de Harvard la ha convertido en un destino inadecuado para los estudiantes e investigadores extranjeros”, expresaba la orden presidencial.

En su demanda, Harvard reconoció que Trump podía prohibir la entrada a alumnos extranjeros y agregó: “Pero las medidas del presidente no se han tomado para proteger los 'intereses de Estados Unidos', sino para llevar a cabo una venganza del Gobierno contra Harvard”.

Frente a este nuevo ataque, la universidad cambió la denuncia presentada ante un tribunal federal, asegurando que este “no es el primer intento de la administración de separar a Harvard de sus estudiantes internacionales” y afirmando que todo es parte de un “creciente plan de represalias del Gobierno, en clara venganza por el ejercicio de Harvard de sus derechos amparados por la Primera Enmienda para rechazar las exigencias del Gobierno de controlar la gobernanza, el plan de estudios y la 'ideología' de su profesorado y estudiantes”.

La jueza Allison Burroughs falló este jueves a favor de la Universidad, declarando que “Harvard ha demostrado que, si no se acepta su solicitud de restricción temporal, sufrirá consecuencias inmediatas y devastadoras”. La misma magistrada ya había bloqueado el intento anterior de Trump para evitar que los estudiantes internacionales pudieran matricularse en la prestigiosa universidad.

El conflicto entre Donald Trump y Harvard: "Muestra autoritaria de extralimitación"

Harvard es el principal objetivo de la campaña organizada por el presidente norteamericano contra las universidades más importantes del país a las que acusa de ser “centros de antisemitismo e ideología liberal” por permitir la realización de manifestaciones propalestinas e implementar políticas de diversidad inclusión e igualdad.

El Gobierno de Trump ya había había congelado una partida de 2.200 millones de dólares y amenazaba con revisar 9.000 millones en financiamiento público para la universidad, lo que Harvard llamó una venganza por no aceptar los intentos de control del Poder Ejecutivo.

El presidente ahora apunta contra los estudiantes internacionales de Harvard, que representan el 27% del total de matriculados para el año académico 2024-2025 y son una gran fuente de ingresos para la institución.

Aunque la medida afecta especialmente a los nuevos estudiantes, los alumnos que ya se encuentran cursando carreras no tienen certezas sobre si podrán volver tras las vacaciones estivales. Un estudiante indio de la Harvard Kennedy School of Government, que se negó a dar su nombre por miedo a posibles represalias, reconoció que sabía “que iba a ser un verano largo, pero que aún no ha recibido nada de Harvard, lo que no es sorprendente, aunque sí preocupante”.

El galés-danés Alfred Williamson, que cursa el segundo curso de física y políticas públicas, fue más directo y explícito a la hora de exponer su punto de vista: “Esto es otra muestra autoritaria de extralimitación del Gobierno que castiga a los estudiantes internacionales por asistir a una universidad que se niega a doblegarse ante la administración”.