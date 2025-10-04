Tensión en Georgia: manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial

Georgia vivió este sábado una nueva jornada de tensión luego de que la policía dispersara con gases lacrimógenos a los manifestantes antigubernamentales que intentaron irrumpir en el palacio presidencial, mientras decenas de miles de personas se congregaban el día de las elecciones locales, después de que la oposición instara a una protesta de “última oportunidad” para salvar la democracia.

El partido gobernante prorruso, el populista Sueño Georgiano, se enfrenta a su primera prueba electoral desde que unas controvertidas elecciones parlamentarias celebradas hace un año sumieron a la nación del Mar Negro en la agitación y congelaron las perspectivas de una integración más estrecha con la Unión Europea (UE).

Antes de la manifestación, las autoridades prometieron una respuesta contundente a quienes, según ellas, buscaban la “revolución”.

Ondeando banderas georgianas y de la UE, decenas de miles de personas inundaron la Plaza de la Libertad de Tiflis para lo que los organizadores denominaron una “asamblea nacional” que buscaba una transferencia pacífica del poder del partido gobernante Sueño Georgiano, según pudo comprobar un reportero de AFP.

Las elecciones locales, normalmente discretas, han adquirido gran relevancia tras meses de redadas en medios independientes, la introducción de leyes que restringen la sociedad civil y el encarcelamiento de decenas de opositores y activistas.

El activista Paata Burchuladze, estrella y ahora activista, asistió a la manifestación en la Plaza de la Libertad para leer, entre fuertes aplausos, una declaración que afirmaba que “el poder regresa al pueblo”, tildaba al gobierno de “ilegítimo” y anunciaba una transición.

Los manifestantes marcharon entonces hacia el palacio presidencial e intentaron entrar en el recinto, lo que provocó que la policía antidisturbios lanzara gases lacrimógenos.

El Ministerio del Interior afirmó que la manifestación “excedió las normas establecidas por la ley”.

“Cualquiera que se preocupe por el destino de Georgia debería estar aquí hoy”, declaró a la AFP Natela Gvakharia, manifestante de 77 años. “Estamos aquí para proteger nuestra democracia, que el Sueño Georgiano está destruyendo”.

El ex presidente reformista encarcelado Mijaíl Saakashvili instó a sus simpatizantes a protestar el día de las elecciones por lo que llamó la “última oportunidad” para salvar la democracia georgiana.

“Hay momentos en que es necesario actuar aquí y ahora”, escribió en Facebook el jueves. “¡Libertad, ahora o nunca!”.

Si no se toma esta acción, “muchas más personas serán arrestadas y el resto será expulsado”, advirtió. “Se impondrá la desesperanza total y Occidente finalmente nos abandonará”.

‘Entre rejas’

El primer ministro Irakli Kobakhidze afirmó que los planes para una “revolución” están condenados al fracaso, acusando a los organizadores de “radicalismo” y amenazando con que “muchos podrían acabar entre rejas”.

Grupos de derechos humanos afirman que unas 60 personas, entre ellas figuras clave de la oposición, periodistas y activistas, han sido encarceladas durante el último año.

Amnistía Internacional afirmó que las elecciones se estaban celebrando “en medio de graves represalias políticas contra figuras de la oposición y la sociedad civil”.

“Con líderes de la oposición encarcelados y organizaciones de la sociedad civil bajo ataque... los derechos de las personas a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica están siendo aplastados”, declaró.

Sueño Georgiano ha estado en el poder desde 2012. Está controlado por el multimillonario ex primer ministro Bidzina Ivanishvili, quien votó en Tiflis la madrugada del sábado, rodeado de Cámaras.

‘Estado profundo’

El partido se presentó inicialmente como una alternativa liberal al bando reformista de Saakashvili.

Pero desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, sus críticos afirman que se ha inclinado hacia Moscú, impulsando políticas de extrema derecha y adoptando medidas al estilo del Kremlin contra medios de comunicación independientes y ONG.

Sueño Georgiano, que ha amenazado con prohibir todos los principales partidos de la oposición, rechaza estas acusaciones.

Afirma estar salvaguardando la “estabilidad” en el país de cuatro millones de habitantes, mientras que un “estado profundo” occidental intenta arrastrar a Georgia a la guerra en Ucrania con la ayuda de los partidos de la oposición.

Los analistas afirman que el discurso directo de Sueño Georgiano —afirmando que la oposición quiere la guerra, pero él quiere la paz— resuena en las zonas rurales y se ve amplificado por la desinformación.

Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Sociales y Análisis situó el índice de aprobación del partido en torno al 36 %, frente al 54 % de los grupos de la oposición.

La Unión Europea ha sancionado a varios partidos de Sueño Georgiano. Funcionarios por la represión previa contra manifestantes.

También ha advertido que podría suspender el derecho de los georgianos a viajar sin visado a la UE a menos que el gobierno mejore el Estado de derecho y se comprometa a proteger los derechos fundamentales./ Infobae