Venezuela denunció este jueves que cazas estadounidenses se acercaron a sus costas en una “incursión ilegal”, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el sur del Caribe bajo el argumento de realizar operaciones contra el narcotráfico.

Según afirmó el gobierno chavista, la incursión puso en peligro la seguridad de la aviación civil y comercial en el Caribe.

Las autoridades venezolanas “rechazan enérgicamente la incursión ilegal” de las aeronaves de combate a “75 kilómetros de nuestras costas”, dijo la Cancillería en un comunicado, en el que no queda claro si se trató de una violación de su territorio.

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano “detectó más de cinco vectores”, que definió como “aviones de combate”.

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente el despliegue de ocho buques de guerra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este operativo de “asedio” y “amenaza”.

Qué dijo el ministro de Defensa venezolano

“El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, afirmó Padrino. “Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores”, agregó.

Además, afirmó: “Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional”.

El ministro no precisó la localización de los cazas estadounidenses, pero señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales los avistaron.

Estados Unidos se atribuyó la destrucción de cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.

Caracas sostiene que Donald Trump está utilizando el narcotráfico como pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Maduro respondió con la movilización de milicias y ejercicios militares, como el del 20 de septiembre en La Orchila, en el norte del país.

Movilizó buques de guerra, helicópteros, aviones caza y de transporte y vehículos anfibios con 2.500 efectivos. También realizó simulacros para emergencias y jornadas de entrenamiento para los alistados en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles.

El mandatario dijo además que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes. Sin embargo, su alcance no está claro.