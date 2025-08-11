Un sismo de magnitud 6,1 se registró el día domingo en la localidad de Sindirgi, ubicada en la región occidental de Turquía. La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) fue la encargada de dar a conocer la noticia del temblor, que tuvo lugar a las 19:53 horas locales. Este fenómeno sísmico se sintió en diversas ciudades del occidente turco, incluyendo Estambul y la conocida zona turística de Izmir.

Las autoridades han reportado un número indeterminado de heridos y, hasta el momento, al menos diez edificios han colapsado en la región. A pesar de las imágenes que han sido difundidas a través de medios de comunicación turcos, las informaciones sobre daños materiales significativos o víctimas fatales aún no han sido confirmadas. Sin embargo, se ha documentado que varios edificios en la provincia de Balikesir quedaron destruidos a raíz del sismo. El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, proporcionó detalles sobre la situación en su distrito, mencionando que diez edificios se derrumbaron y que se logró rescatar a cuatro personas que se encontraban atrapadas en uno de los inmuebles colapsados. Además, indicó que la farmacia situada en la planta baja del edificio afectado fue completamente destruida y que se habían reportado derrumbes en múltiples barrios de la localidad. El alcalde también expresó su preocupación, señalando que no habían recibido noticias de algunos sectores.

Por su parte, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, realizó declaraciones en la red social X, informando que los equipos de AFAD y otras instituciones pertinentes habían comenzado de inmediato las búsquedas en el terreno tras el sismo. Hasta el momento, no se han registrado eventos indeseables adicionales, según sus declaraciones. En lo que respecta a los heridos, se ha informado que cuatro personas han sido trasladadas a hospitales, y se ha confirmado que ninguna de ellas se encuentra en estado crítico, de acuerdo con lo expresado tanto por Yerlikaya como por el ministro de Salud, Kemal Memisoglu.

En Estambul, el gobernador Davut Gul indicó que no se habían presentado problemas significativos en la ciudad, aunque las labores de prevención y pruebas de detección continuaban en curso. A medida que se avanza en las labores de rescate y evaluación de daños, las autoridades locales continúan monitoreando la situación para brindar la asistencia necesaria a los afectados por este movimiento sísmico.