Un tiroteo durante un acto en la Universidad del Valle de Utah dejó como víctima al activista conservador Charlie Kirk, según fuentes y comunicados oficiales. Kirk, figura prominente del movimiento pro‑Trump y cofundador de Turning Point USA, estaba hablando alrededor de las 13:00 horas cuando, desde un edificio del campus situado a unos 200 metros, se realizó un disparo que, según las autoridades universitarias, lo alcanzó.

En un primer momento la gravedad de las heridas no quedó clara. La universidad informó que un sospechoso se encuentra bajo custodia y que las fuerzas de seguridad locales, con apoyo del FBI, investigan el hecho. Kash Patel, director del FBI, dijo en redes sociales que la agencia está monitoreando el incidente y que agentes se desplazaron rápidamente a la escena para apoyar la investigación en curso.

Kirk había anunciado su presencia en el campus poco antes del ataque, publicando en X que la Universidad del Valle de Utah estaba “ENCENDIDA y LISTA” para su evento dentro de la gira denominada Regreso Americano. La reacción pública incluyó un mensaje del expresidente Donald Trump en la misma red social, en el que pidió oraciones por Kirk y lo describió como “un gran tipo”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró que se mantiene informado por las fuerzas del orden, condenó la violencia y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia. Hasta el momento de los comunicados oficiales citados, las autoridades continuaban recabando pruebas y ofreciendo información preliminar; no se habían difundido detalles concluyentes sobre la naturaleza de las heridas ni sobre el móvil del ataque. La investigación sigue abierta.