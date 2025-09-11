Tragedia en Brasil: una niña de 11 años murió tras ser golpeada por cinco compañeros en la escuela

Una tragedia sacudió a la ciudad de Belém do São Francisco, en el estado de Pernambuco, Brasil. Alicia Valentina, una nena de 11 años, murió después de ser brutalmente golpeada por cinco compañeros dentro de la Escuela Municipal Tia Zita.

El episodio ocurrió el miércoles 3 de septiembre, cuando Alicia fue interceptada por un grupo de compañeros — cuatro varones y una chica — cerca del baño de la escuela. Allí comenzaron a golpearla.

La nena fue atendida en tres unidades de salud antes de ser trasladada al Hospital da Restauração, en el centro de Recife, donde se confirmó su muerte cerebral el domingo por la noche.

La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico producido por un objeto contundente.

Un ataque que terminó en tragedia

El caso salió a la luz gracias al testimonio de otra alumna, que contó a la policía cómo se produjo la agresión.

Según la investigación, el motivo del ataque habría sido la negativa de Alicia a aceptar “quedarse” con uno de los chicos. La causa, que en un principio fue caratulada como “lesiones”, luego se agravó a “lesiones seguidas de muerte”.

La tía de la víctima fue quien denunció el hecho, ya que la madre de Alicia estaba acompañando a la nena en el hospital.

El dolor de una madre y la falta de respuestas

La mamá de Alicia contó que fue una profesora quien la alertó sobre el estado de salud de su hija. Tras el ataque, la nena fue llevada al hospital local, donde la atendieron y la dieron de alta.

Sin embargo, al regresar a su casa, empezó a sangrar por el oído, por lo que la madre la llevó a un centro de salud, donde nuevamente le dieron el alta.

Horas después, Alicia vomitó sangre y la familia decidió trasladarla de urgencia al Hospital Municipal de Belém do São Francisco. Desde allí la derivaron al Hospital de Salgueiro, a unos 80 kilómetros, pero la nena no logró sobrevivir.

La madre aseguró que los estudios médicos confirmaron que Alicia recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y que “no fue un simple cachetazo”.

Además, denunció que nadie en la escuela supo explicar cómo ocurrió la agresión.

La chiquita fue enterrada este martes en un cementerio local.

“Es un momento muy difícil; me faltan las palabras para comprender lo que pasó. Nuestra familia está profundamente conmocionada; es un evento muy trágico, no solo para nuestra familia, sino para toda la comunidad”, dijo José Carlos, primo de Alicia.

El video de la agresión

Parte de la agresión quedó grabada por una cámara de seguridad. En las imágenes se ve a Alicia, vestida con una musculosa blanca y jeans, dirigirse al baño. El video también muestra a estudiantes moviéndose cerca de la puerta del baño. En un momento dado, uno de ellos empuja a otro. Luego se puede ver a Alicia salir del baño, tocándose la oreja izquierda, y pedir ayuda a un miembro del personal escolar.

La escuela aseguró que brindó toda la asistencia posible a la estudiante, además de trasladarla al hospital.

Aunque no se reveló oficialmente la edad de los estudiantes que participaron en el ataque a Alicia, la madre de la víctima afirmó que uno de los jóvenes tiene entre 13 y 14 años.

La investigación y el pedido de justicia

El Ministerio Público de Pernambuco abrió un expediente para seguir de cerca el caso y pidió información a la municipalidad, que se comprometió a colaborar con la investigación.

“La administración municipal reafirma su compromiso con la protección, cuidado y bienestar de los estudiantes del sistema escolar público, y rechaza toda forma de violencia”, afirmaron.

Mientras tanto, la familia y la comunidad exigen justicia y reclaman respuestas sobre cómo fue posible que una situación así ocurriera dentro de una escuela.

“Era una nena dulce”, repiten quienes la conocieron, mientras el dolor y la indignación crecen en Belém do São Francisco y se reabre el debate sobre la violencia escolar en Brasil. /TN