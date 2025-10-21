Tragedia en China: un avión de carga cayó al mar y mató a dos personas

Un accidente aéreo en el aeropuerto internacional de Hong Kong dejó dos trabajadores fallecidos en la madrugada del lunes. Un avión de carga que aterrizaba procedente de Dubái se desvió de la pista, colisionó con una patrulla de seguridad y terminó parcialmente sumergido en el mar.

La tragedia generó el cierre temporal de una de las pistas de la terminal aérea.

La aeronave involucrada fue un Boeing 747 que cubría una ruta internacional de mercancías. Las autoridades locales informaron que los cuatro tripulantes del avión resultaron ilesos y fueron trasladados a un hospital para ser evaluados.

¿Qué ocurrió durante el aterrizaje del avión?

El accidente se registró cuando el avión de carga intentaba aterrizar por la pista norte del aeropuerto de Hong Kong.

Según los reportes, la aeronave se desvió hacia la izquierda y abandonó el pavimento antes de impactar contra un vehículo de servicio terrestre.

La colisión generó que tanto el avión como el vehículo de seguridad cayeran parcialmente al mar. Equipos de emergencia se desplazaron al lugar para rescatar a los involucrados y prestar los primeros auxilios.

La pista afectada fue cerrada como medida preventiva mientras se desarrollaban las labores de rescate y limpieza.

¿Quiénes fueron las víctimas del impacto?

Dos trabajadores del aeropuerto que se encontraban a bordo del vehículo terrestre fallecieron como consecuencia del impacto.

Uno de ellos, de 30 años, murió en el lugar del accidente. El segundo, de 41 años, fue trasladado con vida a un hospital, pero no logró sobrevivir.

Ambos cumplían funciones de patrullaje y vigilancia en la pista norte. La patrulla en la que se desplazaban quedó severamente dañada tras la colisión con el avión de carga.

Las autoridades confirmaron que sus familias fueron notificadas y recibirán asistencia.

No se reportaron más víctimas entre el personal terrestre.

¿Cómo se encuentran los tripulantes del avión?

Los cuatro tripulantes del avión de carga fueron rescatados de la aeronave tras el accidente. De acuerdo con el Departamento de Aviación Civil, ninguno sufrió lesiones de gravedad. Todos fueron trasladados a un hospital cercano para ser atendidos de manera preventiva.

La operación de rescate se llevó a cabo de forma inmediata y permitió evacuar a los ocupantes del Boeing 747 sin complicaciones adicionales. La tripulación fue dada de alta tras confirmar su buen estado de salud.

Las autoridades continúan recopilando sus testimonios como parte de la investigación.

¿Qué se sabe sobre el avión y su ruta?

La aeronave involucrada era un Boeing 747 modelo B744, especializado en operaciones de carga internacional. Cubría una ruta comercial entre Dubái y Hong Kong, uno de los centros logísticos más importantes de Asia.

Según la información oficial, el vuelo cumplía con todos los permisos y requisitos de operación. La ruta era parte de un itinerario regular y no se habían reportado anomalías antes del aterrizaje.

El avión de carga quedó parcialmente sumergido en aguas cercanas a la pista y continúa bajo inspección técnica.

¿Qué dijeron las autoridades sobre las causas?

El Departamento de Aviación Civil señaló que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente. Una de las hipótesis iniciales apunta a una posible pérdida de control durante la maniobra de aterrizaje.

El vocero del aeropuerto indicó en conferencia que el vehículo terrestre impactado se encontraba en una patrulla rutinaria cuando fue embestido. “Desafortunadamente, en ese momento se encontraba una patrulla de seguridad del aeropuerto. La aeronave colisionó con la patrulla y la empujó al mar”, señaló.

El análisis de las cajas negras del avión será clave para determinar qué ocurrió en la cabina antes del impacto.

¿Qué medidas se tomaron en el aeropuerto?

La pista norte del aeropuerto fue cerrada temporalmente para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Mientras tanto, las otras dos pistas continuaron operativas y permitieron mantener las operaciones aéreas activas.

Algunos vuelos experimentaron retrasos durante la mañana, pero la actividad se fue normalizando a lo largo del día. Las autoridades del aeropuerto han señalado que la seguridad operacional es una prioridad y que se revisarán los protocolos internos.

El aeropuerto de Hong Kong es uno de los más transitados del mundo en operaciones de avión de carga.

¿Qué impacto tuvo este accidente en las operaciones?

La terminal de Hong Kong es clave en el transporte de mercancías globales. Por ello, el incidente generó preocupación en el sector logístico, aunque no se reportaron afectaciones prolongadas en las rutas internacionales.

Las autoridades indicaron que el avión de carga será retirado del lugar una vez culminen las labores de investigación. También se realizará una revisión de los procedimientos de tránsito terrestre dentro del aeropuerto.

Las conclusiones del informe técnico definirán las acciones correctivas a implementar para evitar situaciones similares.