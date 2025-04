Tragedia en Nueva York: quiénes eran la familia que murió al caer su helicóptero en el río Hudson

Un helicóptero se estrelló en Nueva York este jueves por la tarde, dejando un saldo de seis muertos. El aparato, un Bell 206, cayó en el río Hudson entre Manhattan y la costa de Nueva Jersey, en un nuevo episodio que vuelve a poner bajo escrutinio la seguridad aérea en Estados Unidos.

Un video que circula en redes sociales muestra que la aeronave se desintegró en el aire antes de impactar en el agua. Otras filmaciones de testigos mostraron el fuselaje invertido y mayormente sumergido en el Hudson. Varias embarcaciones de rescate rodeaban la aeronave.

El impacto se produjo cerca de un muelle de mantenimiento asociado a una torre de ventilación del túnel Holland, en el lado de Nueva Jersey. Aunque el cielo estaba nublado, la visibilidad no era un factor crítico. Las operaciones de rescate enfrentaron sin embargo un obstáculo importante: las temperaturas del agua, cercanas a los 7 grados Celsius.

Cuál es la principal hipótesis del accidente

Uno de los testigos contó que escuchó “ruidos fuertes que sonaban casi como disparos” y vio “pedazos caerse” segundos antes de que el helicóptero se desplomara. “Sonó como una explosión sónica”, declaró otro transeúnte, quien aseguró haber visto cómo el Bell 206 se partió en dos y el rotor salió volando. Otra persona pudo ver cómo “una hélice se rompió en pedazos”.

Con estos testimonios, más el video de los segundos trágicos, el especialista en aviación John Nance aseveró en diálogo con ABC New que este tipo de accidentes es “increíblemente poco común” y es “imposible que alguien sobreviva”.

Además, señaló que al perder una hélice, el helicóptero “posiblemente tenía el sistema de rotor comprometido. Como el helicóptero no tiene alas fijas que lo sostengan, y una vez que sucede esto, la aeronave se convierte en un proyectil que se dispara rápidamente al agua”.

“Un helicóptero se sostiene en el aire por las palas de rotor, que son alas giratorias que mantienen estable. Si estas se caen por alguna falla interna o una colisión en el aire, no habrá nada que mantenga el helicóptero en el aire y se desplomará. Al parecer, eso es básicamente lo que sucedió”, agregó.

Sin embargo, Nance advirtió que hay que esperar el resultado de la investigación, pues “nunca hay una sola causa en los accidentes aéreos, siempre hay múltiples factores que contribuyen. Tomará un tiempo resolverlo”.

Cómo ocurrió el accidente

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) indicó que recibió un llamado de alerta a las 15:15 por la presencia de un helicóptero en el agua. En respuesta, desplegó unidades terrestres y marinas para realizar tareas de rescate.

Según consignó ABC News, fuentes policiales confirmaron casi una hora después del accidente que todos los que iban a bordo murieron. El medio norteamericano detalló que las víctimas son una familia de turistas originarios de Barcelona, España (dos adultos y tres chicos de 4, 5 y 11 años), y el piloto.

Un testigo presencial contó en diálogo con NBC News que vio cómo una de las aspas del helicóptero se desprendía mientras la nave se dirigía hacia el sur, rumbo a Nueva Jersey. “No sé qué pasó con la cola, pero cayó en picada”, declaró. “Cayó a pocos metros del túnel Holland. No me puedo imaginar lo que habría pasado si lo impactaba”.

El túnel Holland une el bajo Manhattan con Jersey City al oeste de la ciudad.

De acuerdo con los medios norteamericanos, el helicóptero, identificado por la Administración Federal de Aviación como un Bell 206, sobrevoló Manhattan durante unos 15 minutos antes del accidente. Un video captó el momento en que se hundía en el agua boca abajo, sin el rotor de cola ni la pala del rotor principal. Era su sexto vuelo del día.

De las seis personas que murieron, cuatro lo hicieron en el lugar del accidente; las dos restantes fueron trasladadas a un hospital cercano, pero no sobrevivieron. De acuerdo con información de The New York Times y La Vanguardia, esto es lo que se sabe sobre los tripulantes españoles del helicóptero: