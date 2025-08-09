Un trágico accidente en Brasil dejó un saldo de once personas muertas y 45 heridas tras un choque frontal entre un camión de carga y un colectivo de larga distancia, ocurrido en el centro-oeste del país.

El siniestro tuvo lugar este viernes a las 21:40 (hora local) en la carretera BR-163, cerca de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.

De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el micro de dos pisos, que se dirigía de la capital estatal, Cuiabá, hacia Sinop, colisionó de frente con un camión que transportaba semillas de algodón. En el momento del accidente, el colectivo transportaba a 66 pasajeros.

El diario G1 reportó que la Policía Técnica de Identificación y Ciencias Forenses (Politec) indicó que la tragedia ocurrió en una curva del carril destinado a camiones, donde el conductor del micro aparentemente se desvió al carril opuesto, que va de Cuiabá a Sinop.

"El accidente resultó en 11 muertos", confirmó posteriormente la PRF en un comunicado, encargada de investigar las circunstancias de la colisión.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde se reportó que 11 se encuentran en estado grave, 26 en estado moderado y ocho con lesiones leves. El conductor del camión también sufrió heridas graves y permanece hospitalizado, según el diario O Globo.

La empresa de transporte Rio Novo, dueña del autobús, emitió un comunicado en redes sociales donde expresó: "Nuestra prioridad es cuidar de las víctimas y de sus familiares".

Durante la mañana de este sábado, las autoridades trabajaron en la identificación de los cuerpos. Cinco de ellos fueron enviados a la sede de Politec en Sinop, mientras que cuatro fueron trasladados a Nova Mutum.

Además, los equipos de Nova Rota iniciaron la retirada de los vehículos y la limpieza de la vía desde temprano. No obstante, la concesionaria informó que la operación fue complicada debido a la magnitud del accidente, logrando dejar la carretera completamente despejada a las 7:40, hora local.

Según estadísticas del diario brasileño, la BR-163, donde tuvo lugar la tragedia, es una de las principales carreteras del país y presenta un extenso historial de accidentes de tránsito. En el año 2024, se registraron 1,304 colisiones, de las cuales 65 fueron fatales, según un informe de la concesionaria Via Brasil.

En el periodo de enero a julio de este año, se reportaron 40 muertes en accidentes de tránsito en esta zona, según indicó la concesionaria Nova Rota do Oeste, responsable de la carretera.