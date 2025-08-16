Tras la cumbre con Putin, Trump se reunirá con Zelenski en Washington

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció su próxima reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump, programada para el lunes en Washington. Este encuentro se produce tras la reciente conversación entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska. Zelenski utilizó su cuenta de X para comunicar que durante una llamada telefónica mantenida el sábado, Trump le compartió “los principales puntos” de su encuentro con Putin, lo que podría tener implicaciones en el contexto bélico actual entre Ucrania y Rusia.

Zelenski destacó la importancia de la conversación, mencionando que “tuvimos una conversación larga y significativa con el presidente Trump, primero a solas y luego con la participación de líderes europeos”. El mandatario ucraniano expresó que su país está dispuesto a trabajar intensamente por la paz, subrayando que la influencia de Estados Unidos es crucial en el desarrollo de la situación actual. “Es importante que la fuerza de Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación”, afirmó.

Además, Zelenski se mostró favorable a la propuesta de Trump de llevar a cabo una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. “Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello”, declaró. Esta postura sugiere un interés en fomentar el diálogo y buscar soluciones pacíficas a la crisis en curso.

En su discurso, el presidente ucraniano también hizo hincapié en la necesidad de asegurar la participación europea en el proceso. Con ello, Zelenski busca coordinar esfuerzos con aliados internacionales para fortalecer la seguridad de Ucrania, reiterando su agradecimiento a todos los que han colaborado en esta causa.