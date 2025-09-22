Tras la polémica suspensión de Disney, el programa de Jimmy Kimmel regresa al aire el martes

l programa de Jimmy Kimmel, "Jimmy Kimmel Live!", suspendido la semana pasada por comentarios del presentador sobre el asesinato del activista e influencer político Charlie Kirk, regresará el martes al aire, dijo este lunes Disney.

¿Qué pasó con el programa de Jimmy Kimmel?

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos", dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite "Jimmy Kimmel Live!".

"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes", explicaron.

El presentador Jimmy Kimmel desató una tormenta por sus comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk. El presentador, de 57 años, sugirió en su monólogo que el asesino de Kirk era parte de la "pandilla MAGA", a pesar de reportes que indican que el sospechoso es militante de izquierda. Esto generó una fuerte repercusión y repudio en la red.

"Este fin de semana hemos tocado fondo con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo Kimmel en su programa.

Menos de dos días después, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), Brendan Carr, amenazó a la televisora ABC, hogar de "Jimmy Kimmel Live!", con acciones legales.

"Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante", advirtió Carr el miércoles.

En seguida Nexstar, a cargo de la mayor parte de los canales afiliados de ABC, dijo que no transmitiría el programa, y ABC siguió anunciando su salida del aire "indefinidamente".

Trump celebró la suspensión del programa, y llegó a decir el viernes que la cobertura negativa de su administración debería ser "ilegal".

Esto produjo un movimiento en la industria. 400 celebridades firmaron una carta abierta para condenar públicamente la suspensión de Jimmy Kimmel y el ataque a la libertad de expresión.

Entre las celebridades que firmaron se encuentran Adam Scott, Bryan Cranston, Florence Pugh, Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Jason Bateman, Rainn Wilson, Robert De Niro, Jane Fonda, Selena Gomez, Noah Wyle, Al Yankovic, Katy O’Brian, Tom Hanks, Ebon Moss-Bachrach, Michael Shannon, Jonathan Groff, Hank Azaria, Kirsten Dunst, Olivia Rodrigo, Ben Stiller, Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Jamie Lee Curtis, Regina Hall, Julia Louis-Dreyfus, Maggie Gyllenhaal, Michael Keaton, Regina King, Diego Luna, Lin-Manuel Miranda, Zazie Beetz, Ben Stiller, Natalie Portman, Maya Rudolph, Rooney Mars, Joaquin Phoenix, Martin Short, Alfred Molina y Kerry Washington.