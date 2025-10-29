Tras un paso devastador por Jamaica, el huracán Melissa llegó a Cuba
El huracán cruzará directamente el sureste cubano, provocando vientos destructivos, lluvias torrenciales e inundaciones que representan un peligro para la vida
El huracán Melissa, tras su devastador paso por Jamaica, tocó tierra el miércoles en el este de Cuba con vientos sostenidos de 195 km/h, indicó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. Aunque el fenómeno se había debilitado a categoría 3 al cruzar Jamaica, las autoridades lo describieron como “extremadamente peligroso” al reingresar al mar y acercarse nuevamente al archipiélago cubano. En Jamaica, la magnitud del paso motivó la declaración de zona de desastre y la evacuación preventiva de alrededor de 735.000 personas.
El CNH precisó que Melissa tocó tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico, y se ubicaba aproximadamente a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Guantánamo. Los pronósticos advertían que el ciclón continuaría siendo intenso mientras se desplazara por Cuba, con posible impacto también en Bahamas y cerca de Bermudas, luego de registrar variaciones en su intensidad tras moverse entre tierra y mar.
En el territorio cubano comenzaron a observarse inundaciones y crecidas de ríos por las fuertes lluvias asociadas al huracán, con reportes desde las provincias de Granma y Santiago de Cuba. En la localidad de El Cobre, personal de la guardia civil trabajaba en el rescate de 17 personas atrapadas por la crecida de un río y un deslizamiento de tierra, según informó el periódico estatal Granma.
Los informes meteorológicos recordaron que, en su primer impacto en Jamaica, Melissa había alcanzado vientos sostenidos cercanos a 295 km/h, velocidad propia de un huracán de mayor intensidad en la escala Saffir-Simpson, antes de debilitarse y luego recuperar fuerza al volver al mar. Las autoridades regionales mantienen medidas de emergencia y evacuaciones preventivas para mitigar riesgos a la población.