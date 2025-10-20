El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este lunes (20.10.2025) que daría al movimiento terrorista palestino Hamás una "pequeña oportunidad" para cumplir con el alto al fuego en Gaza con Israel.

"Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a comportarse", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca al recibir al primer ministro australiano Anthony Albanese.

"Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados", afirmó.

Trump envía a representantes y afirma que Hamás quedó debilitado tras guerra con Irán

Trump mandó a dos enviados especiales para reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, después de que la violencia del fin de semana amenazara con destruir la frágil tregua que el líder republicano negoció hace casi dos semanas.

Además, insistió este lunes en que Hamás quedó muy debilitado después de que Irán, su principal respaldo, sufriera duros ataques de Estados Unidos e Israel a principios de este año.

Hamás entrega otro cadáver a Israel

Por otro lado, Israel indicó este lunes que sus tropas recibieron el cuerpo de un rehén en la Franja de Gaza a través de la Cruz Roja, como parte del acuerdo mediado por Trump.

Un comunicado de la oficina de Netanyahu precisó que el cadáver será trasladado a Israel para su identificación.

Antes de la entrega de estos restos, el grupo islamista palestino Hamás había devuelto 12 cadáveres de rehenes a Israel, de los 28 que se comprometió a regresar en el marco del acuerdo de alto el fuego. /DW