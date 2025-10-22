El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes (21.10.2025) que no se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest porque no quiere una "reunión desperdiciada", ante la evidente falta de progresos en las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania.

"No quiero tener una reunión desperdiciada", declaró el mandatario republicano a periodistas en la Casa Blanca al ser preguntado sobre la cumbre. "No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa", agregó.

El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para la cumbre que Trump había anunciado la semana pasada para realizarse en un par de semanas en la capital húngara.

Trump ya invitó a Putin a una cumbre en Alaska en agosto, sin resultados tangibles.

La idea de volverse a ver en Budapest surgió tras una larga conversación telefónica de más de dos horas entre ambos mandatarios el pasado jueves, que, según Trump, había arrojado "grandes progresos".

Al día siguiente Trump recibió en la Casa Blanca al líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Ambos acudieron a la cita con objetivos muy divergentes: Zelenski quería la luz verde de Trump para recibir los misiles de largo alcance Tomahawk; Trump quería arrancar nuevas concesiones del ucraniano para anunciar el tramo final de las negociaciones.

El gobernante estadounidense aceptó ante periodistas en el Despacho Oval que el conflicto ucraniano no tiene visos de solución a corto plazo.

"Muchas cosas están sucediendo en ese frente bélico. Les diremos en un par de días lo que vamos a hacer", indicó.