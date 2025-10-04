En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que el Gobierno de EE. UU. está esperando la confirmación de Hamas. Si Hamas acepta, señaló, un alto el fuego sería “inmediatamente efectivo” y comenzaría un intercambio de rehenes y prisioneros.

“Después de las negociaciones, Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, que hemos mostrado y compartido con Hamas. Cuando Hamas confirme, el alto el fuego será inmediatamente efectivo, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada, lo que nos acercará al final de esta catástrofe de 3.000 años. Gracias por su atención a este asunto y manténganse atentos”, escribió Trump en Truth Social.