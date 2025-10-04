Trump dice que Israel acepta la línea inicial de retirada en Gaza; se espera confirmación de Hamás
El presidente Donald Trump anunció este sábado que Israel aceptó la línea de retirada inicial presentada en su plan de paz propuesto entre Israel y Hamas.
En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que el Gobierno de EE. UU. está esperando la confirmación de Hamas. Si Hamas acepta, señaló, un alto el fuego sería “inmediatamente efectivo” y comenzaría un intercambio de rehenes y prisioneros.
“Después de las negociaciones, Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, que hemos mostrado y compartido con Hamas. Cuando Hamas confirme, el alto el fuego será inmediatamente efectivo, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada, lo que nos acercará al final de esta catástrofe de 3.000 años. Gracias por su atención a este asunto y manténganse atentos”, escribió Trump en Truth Social.