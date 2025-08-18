Trump le pide a Zelenski que renuncie a Crimea y a la OTAN antes de su reunión en Washington

"La maquinaria bélica rusa sigue destruyendo vidas" y "por eso se necesitan garantías de seguridad fiables", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de la reunión del lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y varios aliados clave de la UE.

Zelenski ya ha llegado a Washington antes de su reunión del lunes por la tarde en la Casa Blanca, en la que muchos esperan que marque la pauta, ya que Trump sigue buscando un acuerdo rápido para poner fin a la guerra total de Rusia en Ucrania, que ya ha entrado en su cuarto año.

Aunque las conversaciones que Trump mantuvo el viernes en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, no produjeron resultados inmediatos, el presidente estadounidense ha dicho que las conversaciones sobre el alto el fuego se dejaron de lado para centrarse en encontrar una paz permanente.

Sin embargo, los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania han continuado, y sigue sin estar claro si Moscú ha mantenido sus demandas maximalistas, entre ellas pedir el control total de cuatro regiones ucranianas -Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón- y retener la ilegalmente anexionada Crimea.

"En este mismo momento, los rusos están atacando Járkov, Zaporiyia, la región de Sumy y Odesa, destruyendo edificios residenciales y nuestra infraestructura civil", dijo Zelenski en un post en X el lunes.

"Los rusos están matando deliberadamente a la gente, en particular a los niños. Putin cometerá asesinatos para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, así como para humillar los esfuerzos diplomáticos".

Precisamente por eso buscamos ayuda para poner fin a las matanzas. Por eso se necesitan garantías de seguridad fiables. Por eso Rusia no debe ser recompensada por su participación en esta guerra", declaró el dirigente ucraniano. "Hay que poner fin a la guerra. Y es Moscú quien debe oír la palabra: "Basta".

Los líderes europeos respaldan a Ucrania

Zelenski asistirá a la reunión con un montón de otros líderes europeos, uniéndose a petición del líder ucraniano en una fuerte muestra de unidad a pesar de los intentos de la Administración Trump de marginar a Europa de las conversaciones para detener la guerra total de Rusia contra Ucrania.

La lista de los que se espera que estén en la sala el lunes incluye al canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente finlandés, Alexander Stubb. También asistirán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump: "La responsabilidad de poner fin a la guerra es ahora de Zelenski"

Mientras tanto, las palabras de Trump en su plataforma de medios sociales Truth Social han causado más preocupación entre Ucrania y sus aliados de que el presidente de EE.UU., Donald Trump podría presionar por amplias concesiones en su búsqueda de una solución rápida a la guerra en curso.

En una breve publicación durante la noche del lunes, Trump aparentemente dijo que la responsabilidad de poner fin a la guerra es ahora de Zelenski, quien, según el presidente de EE.UU., "puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando. Recuerden cómo empezó", añadió Trump.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, la mañana después de que Putin pronunciara un largo discurso en el que esbozó razones por las que el país vecino pertenece a Rusia y culpó a la OTAN, a la UE y a supuestos nazis de la guerra, todo ello sin aportar ningún respaldo a sus afirmaciones.

En su post en Truth Social, Trump también dijo que "no se recuperará la Crimea concedida por Obama (hace 12 años, sin que se disparara un tiro) y Ucrania no entrará en la OTAN", insinuando que Moscú seguía con su exigencia de que Kiev no pueda unirse bajo ninguna circunstancia a la alianza de seguridad.

Cuando Rusia invadió Ucrania por primera vez y los soldados de Moscú entraron en Crimea en 2014, los socios extranjeros de Ucrania pedían a las autoridades de Crimea que no "provocaran a Rusia", dijo a 'Euronews' el presidente del Mejlis tártaro de Crimea, Refat Chubarov, rechazando las afirmaciones de Trump de que Ucrania no luchó por ella y en cambio "se entregó a Rusia sin que se disparara un tiro".

"No dejaremos solo al presidente Zelenski"

Los líderes europeos han afirmado en repetidas ocasiones que cualquier concesión territorial está directamente en manos de Ucrania y de los ucranianos, y que Ucrania debe recibir importantes garantías de seguridad en pos de una paz justa y duradera, ya que su futuro sigue siendo una prioridad clave para el resto del continente.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, elogió el domingo al canciller alemán, Friedrich Merz, y a otros líderes europeos que tienen previsto acompañar a Zelenski a la Casa Blanca.

"Esto demuestra, en primer lugar, que Alemania está desempeñando un papel líder, moderador y unificador en este conflicto, y en segundo lugar, que Alemania está firmemente con Ucrania", declaró. "No dejaremos solo al presidente Zelenski en este difícil camino de las próximas negociaciones", añadió Wadephul.

El presidente francés, Emmanuel Macron se mostró aún más firme en su apoyo a Kiev, haciéndose eco de la creencia de que cualquier concesión territorial en Ucrania podría poner aún más en peligro la seguridad del conflicto y podría utilizarse como trampolín para futuras invasiones del Kremlin. "Si hoy mostramos debilidad frente a Rusia, estamos preparando el terreno para futuros conflictos", dijo Macron el domingo por la noche.

La visita de Zelenski a la Casa Blanca el lunes es la primera desde el dramático enfrentamiento de febrero en el Despacho Oval entre el líder ucraniano, Trump y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance.

Durante ese encuentro, el líder ucraniano fue amonestado públicamente por Trump y miembros de su Administración por "no ser lo suficientemente agradecido" y se burlaron de él por "no llevar traje". El 27 de abril, durante los funerales por el difunto Papa Francisco, ambos mantuvieron una conversación en el Vaticano que, según Zelenski, fue la "mejor" hasta la fecha.

Por el contrario, el viernes pasado Trump recibió a Putin con una alfombra roja y el sobrevuelo de un bombardero y un caza en Anchorage, y los dos líderes se mostraron muy sonrientes en la cumbre, que supuso el primer viaje del líder ruso a Occidente desde la invasión a gran escala.