Trump se refirió a un posible cambio de régimen en Irán tras los ataques de EE.UU

En un reciente mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Donald Trump cuestionó la capacidad del régimen iraní para "hacer grande a Irán de nuevo" y sugirió la posibilidad de un cambio de régimen si el gobierno actual no logra dicho objetivo.

El presidente estadounidense destacó que, aunque el término "cambio de régimen" no es políticamente correcto, podría considerarse si las condiciones no mejoran. Concluyó su mensaje utilizando el acrónimo "MIGA", que significa "Make Iran Great Again".