Un ataque israelí alcanzó un hospital en el sur de Gaza, matando al menos a 19 personas, entre ellas varios periodistas y trabajadores de medios de comunicación, según informan medios locales y trabajadores sanitarios.

Associated Press asegura que una de sus colaboradoras freelance, Mariam Abu Daqa, se encuentra entre los fallecidos en el ataque al hospital Nasser. Daqa era la colaboradora de la agencia de noticias en la Franja desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

'Al Jazeera' ha confirmado que su periodista Mohammed Salama también se encuentra entre los muertos. Por otra parte, la agencia Reuters también ha informado de la muerte de su operador de cámara Hossam al Masri, mientras que el fotógrafo de la agencia Hatem Khaled resultó herido. La 'NBC' aún no ha comentado la muerte de Moaz Abu Taha, su periodista en la Franja de Gaza.

El hospital de Jan Yunis fue alcanzado dos veces, según los informes. Ni el Ejército israelí ni la oficina del primer ministro respondieron inmediatamente a las preguntas sobre el ataque.

Uno de los conflictos más sangrientos

Los ataques e incursiones israelíes contra hospitales no son infrecuentes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman que sus ataques van dirigidos contra militantes que operan dentro de las instalaciones médicas, utilizándolas como tapadera para sus actividades.

La actual guerra entre Israel y Hamás en Gaza ha sido uno de los conflictos más sangrientos para los trabajadores de los medios de comunicación. Al menos 192 periodistas han muerto en los 22 meses de guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

El lunes se registraron nuevas muertes en Gaza, entre ellas la de tres palestinos, entre ellos un niño, en un ataque contra un barrio de la ciudad de Gaza. El hospital Al Awda informó de que al menos seis personas murieron y 15 resultaron heridas después de que las tropas israelíes abrieran fuego cerca de ellas cuando intentaban llegar a un punto de distribución de ayuda en el centro de Gaza.

Noticia en desarrollo.-