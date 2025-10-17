Fenómeno inusual
Un verdadero “mar” en las calles: Bolivia enfrenta terribles inundaciones por lluvia y granizo
Las precipitaciones han afectado a la ciudad de Tarija, provocando calles saturadas de agua, vehículos dañados y caos vial. El fenómeno climático duró apenas 30 minutos, pero dejó imágenes impactantes que se viralizaron.
Durante la jornada del jueves 16 de octubre se vivió una repentina tormenta de granizo en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia.
El fenómeno provocó inundaciones en una misma jornada, donde las temperaturas superaron los 30 °C (86 °F).