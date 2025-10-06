Venezuela advierte a Estados Unidos sobre un plan para poner bombas en su embajada en Caracas

El jefe negociador de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el domingo que ha advertido a Estados Unidos por "tres vías distintas" de un supuesto plan de "sectores extremistas de la derecha local" para colocar "explosivos letales" en la embajada del país norteamericano en Caracas. El chavista explica que todo forma parte de una "operación de falsa bandera" para perjudicar los intereses del Gobierno de Nicolás Maduro, según informan fuentes locales.

En un comunicado difundido en su canal de Telegram explicó que también ha "advertido de estos hechos a una embajada europea", cuyo país no precisó, con el objetivo de "comunicar la gravedad de esta información al personal diplomático" de EE. UU., país con el que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas desde 2019.

"Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro Gobierno respeta y protege", confirma Rodríguez, quien calificó el presunto plan como una "grave amenaza".

El político hace esta denuncia en medio de las tensiones con la administración Trump por las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico. En su discurso de celebración del 250.º aniversario de la Armada de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que los ataques de EE. UU. están siendo exitosos: "No quedan embarcaciones" en esa zona del Caribe, refiriéndose a barcos que presuntamente transportan droga a Estados Unidos.

El mandatario confirmó otro ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante el pasado fin de semana; además sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones del mar a la tierra. "En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los cárteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca; ya nadie quiere entrar al agua".

EE. UU. mantiene en la zona del Caribe al menos ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y más de 4.500 soldados.

El Gobierno de Maduro sostiene que las operaciones contra el narcotráfico son una "amenaza" que buscan un "cambio de régimen". Maduro envió una misiva al papa León XIV pidiendo su "apoyo para consolidar la paz" del país caribeño. Mientras, en Venezuela se han organizado ejercicios para, en palabras del presidente chavista, afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial". /EuroNews