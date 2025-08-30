Conmoción en Ucrania: matan a tiros en plena calle al expresidente del Parlamento

El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del mediodía. "El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó.

Según señaló el diario Kyiv Independent, el presunto agresor estaba disfrazado de delivery. Iba arriba de una bicicleta eléctrica. Se acercó a Parubil e gatilló y después huyó. En la escena del crimen se encontraron al menos siete casquillos.

La víctima, que había nacido en 1971, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas, según señalaron fuentes oficiales. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quien fue el autor material del asesinado por determinar su paradero.

Según reseñó el diario El País, ya había sido el blanco de un intento de asesinato en diciembre de 2014, cuando un hombre lanzó una granada contra un hotel en el que se encontraba durante una reunión. En aquel momento se especuló con la autoría de un miembro del Departamento de Seguridad ucraniano.

En 2004 Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo. Fue uno de los fundadores de la formación de extrema derecha Partido Social-Nacional de Ucrania, conocido posteriormente como Svoboda. En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.

Si bien Leópolis es una de las ciudades más alejadas del frente de batalla en la guerra con Rusia, el 20 de julio del año pasado otra figura de la política había sido asesinada en la urbe. La exdiputada ucrania Irina Farion, de 60 años, fue baleada mientras caminaba también a la luz del día por una calle del oeste de la ciudad. Farion, política ultranacionalista, que como Parubi militó en Svoboda, era una voz muy conocida y polémica en el país por su postura radical en defensa del uso de la lengua ucrania./Clarin

Noticia en desarrollo.-