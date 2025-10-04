El secretario de Defensa de Estados Unidos informó este viernes que, por órdenes del presidente Trump, dirigió un ataque cinético y letal contra un buque vinculado al narcotráfico y a "organizaciones terroristas designadas" en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos. Según su comunicado, cuatro hombres a bordo fueron abatidos y no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

"Esta mañana, por órdenes del presidente Trump, ordené un ataque cinético letal contra un buque de narcotraficantes afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos. Cuatro narco-terroristas masculinos a bordo de la embarcación fueron muertos en el ataque, y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en la operación", señaló el secretario en su declaración.

El funcionario añadió que la acción se llevó a cabo en aguas internacionales, frente a la costa venezolana, mientras la embarcación transportaba "cantidades sustanciales de narcóticos" dirigidas a Estados Unidos. "Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narco-terroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida. Estos ataques continuarán hasta que las agresiones al pueblo estadounidense terminen", advirtió en sus redes, donde acompañaba la información de un video:

La operación se produce en un escenario ya tenso en la región: Caracas había denunciado días atrás lo que considera un "acoso" de aeronaves y movimientos militares estadounidenses en el Caribe, y anunció la posibilidad de una movilización nacional ante una agresión externa, según comunicó el ministro de Defensa venezolano. La acción estadounidense, al haberse realizado en las cercanías de Venezuela, podría complicar aún más las relaciones entre ambos gobiernos y elevar la tensión regional.

En septiembre de 2025, Washington ejecutó varios ataques letales en aguas del Caribe contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. El primero fue el 2 de septiembre, en el que un buque militar hundió una lancha rápida vinculada al cártel venezolano Tren de Aragua, matando a 11 personas, según la Casa Blanca, que calificó la operación como una respuesta al envío de "una gran cantidad de drogas" hacia Estados Unidos.

Hasta ahora, Washington no ha ofrecido más detalles sobre la ubicación exacta del ataque, el tipo de armamento empleado ni la identidad de las personas fallecidas. Tampoco se han producido declaraciones oficiales del Gobierno venezolano sobre el incidente en el momento de publicarse esta nota.