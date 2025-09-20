Volodímir Zelenski anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la próxima semana al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en declaraciones divulgadas este sábado.

En un diálogo con un grupo de periodistas, el mandatario ucraniano señaló que hablaría con Trump sobre las garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz con Rusia, además de las sanciones contra Moscú que su país ha pedido reiteradas veces a Estados Unidos.

También anunció que habrá un encuentro entre las primeras damas de Ucrania y Estados Unidos, Olena Zelenska y Melania Trump, respectivamente.

“Habrá una reunión con el presidente de Estados Unidos. Y antes de eso, una reunión entre las primeras damas de Ucrania y de EE. UU. sobre cuestiones humanitarias, sobre los niños”, dijo Zelensky.

La reunión prevista entre ambas primeras damas será su primer encuentro privado.

En el encuentro con periodistas, Zelensky también adelantó que espera mantener en los márgenes de la Asamblea de la ONU numerosos encuentros con dirigentes y representantes de distintos países, además de con Trump.

Entre los asuntos a tratar, el jefe de Estado ucraniano destacó el llamado acuerdo de los minerales, firmado por Washington con Kiev para tener acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania a cambio de inversiones estadounidenses en el país.

Este anuncio llegó luego de que el propio Zelensky indicara más temprano que las fuerzas rusas realizaron durante la noche un ataque masivo con 40 misiles y alrededor de 580 drones en varias regiones de Ucrania, causando al menos tres muertos y decenas de heridos.

El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, informó que los ataques dañaron edificios residenciales y provocaron incendios. Según Lysak, los ataques mataron a una persona e hirieron a 26, incluidos un hombre en estado grave.

El jefe de la administración militar de Kiev, Mykola Kalashnyk, indicó: “El enemigo está atacando con drones de ataque y misiles. Los asentamientos pacíficos de la región están bajo ataque”.

En la ciudad de Mykolaiv, las autoridades señalaron que Rusia también lanzó ataques con drones y misiles, pero no hubo víctimas.

El presidente Zelensky, a través de su comunicado en X, explicó: “Toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque masivo de Rusia. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y aproximadamente 580 drones de distintos tipos”.

Y añadió: “Agradezco a todos nuestros guerreros que defendieron los cielos durante toda la noche, y a nuestros pilotos de F-16, que una vez más demostraron su destreza y neutralizaron de manera efectiva la amenaza de misiles de crucero contra Ucrania”.

Los ataques afectaron a las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Kharkiv, impactando infraestructura, áreas residenciales y empresas civiles. En Dnipropetrovsk, un misil con municiones en racimo alcanzó directamente un edificio de departamentos.

“Hasta ahora, conocemos decenas de personas heridas por el bombardeo y, lamentablemente, tres personas fallecidas. Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Cada ataque de este tipo no tiene necesidad militar, sino que es una estrategia deliberada de Rusia para aterrorizar a los civiles y destruir nuestra infraestructura”, sostuvo Zelensky.

Asimismo, afirmó: “Por eso se necesita una fuerte respuesta internacional. Ucrania ha demostrado que puede defenderse a sí misma y a Europa, pero para tener un escudo confiable, debemos actuar juntos: fortalecer la defensa aérea, aumentar el suministro de armas y ampliar las sanciones contra la máquina militar rusa y los sectores que la financian. Cada restricción a Rusia salva vidas. Agradezco a todos los que ayudan y nos apoyan”. /Infobae