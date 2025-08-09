El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reaccionó a la noticia de una reunión planificada entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, afirmando que las decisiones que se tomen sin la participación de su país serían infructuosas.

Según un comunicado emitido por el mandatario ucraniano, "no pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania".

A través de las redes sociales, el presidente ucraniano advirtió este sábado que sería "una decisión contra la paz", reafirmando la posición de Kiev de no ceder territorio a Rusia, en respuesta a sugerencias previas de Trump.

Zelenski se refirió a la cumbre que los líderes de Estados Unidos y Rusia prepararon en Alaska para el 15 de agosto, con el objetivo de hallar una solución al conflicto.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Zelenski aseguró que "son decisiones que no pueden funcionar", y añadió: "todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete".

El presidente ucraniano había previamente solicitado su presencia en una cumbre de líderes destinada a poner fin a la guerra, así como la participación de Europa.