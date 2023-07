El juvenil inglés que se quedó tetrapléjico tras consumir una bebida adulterada

lunes 24 de abril de 2023

Daniel Caín, un exfutbolista del Arsenal que también jugó para Comets, Hemel Aces y Hemel Town y que se quedó tetrapléjico a sus 23 años, en junio de 2009 tras una noche de fiesta con sus amigos.

El diario 'The Sun' informa que Cain consumió una "bebida enriquecida", se sospecha que introdujeron algo en su consumición, que le provocó un paro cardíaco que le originó unas consecuencias devastadoras en su organismo.

Según lo publicado, los amigos del canterano de los 'gunners' notaron que tenía "un color extraño" y que no respondía, por lo que llamaron rápidamente a una ambulancia y procedieron a realizarle una reanimación cardiopulmonar.

Los paramédicos lograron que el corazón de Daniel Cain volvieron a latir después de 24 minutos de reanimación, pero su cerebro y su médula espinal estuvieron demasiado tiempo sin oxígeno.

Daniel Cain despertó tras pasar 25 días en coma

Después de pasar 25 días en coma el joven se despertó y su función cognitiva comenzó a recuperarse, aunque su memoria a corto plazo se vio significativamente dañada.

"Fue un milagro. Cuando se despertó no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido, pero las enfermeras dijeron que los estaba siguiendo con los ojos, así que dijeron que había alguien allí", declaró Tracey Cain, madre de Daniel, a 'The Independent'.

Su posible recuperación

Dos años y medio después Daniel Cain está en casa con su familia y necesita atención las 24 horas del día. "Está regresando gradualmente y está mejorando todo el tiempo. Su memoria a largo plazo, cosas de la infancia, todavía recuerda todo eso", explica la madre de Daniel a Thomas Kingsley.

Para tratar de conseguir el volver a andar Daniel Cain se somete a un proceso de rehabilitación con Neurokinex, un tratamiento por el que la familia tiene que pagar 68 euros lo hora (más de 2.200 euros al mes). Con el fin de recaudar fondos para ayudar a Daniel en su rehabilitación la familia ha abierto una cuenta en GoFund Me.

