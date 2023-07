Cuánto sale ser candidato a Presidente: todos los gastos de campaña

domingo 02 de julio de 2023

En el mundo de la política hay una cifra que cada cuatro años se instala en las oficinas de aquellos que quieren llegar a la Casa Rosada: 10 millones de dólares. Es el valor que -de mínima- cuesta llevar adelante una campaña presidencial en la Argentina.

Se trata del volumen de plata con el que se debe contar para poner en funcionamiento la maquinaria de posicionamiento de un postulante que desee alcanzar el sillón de Rivadavia. Es que en este país, como en todo el mundo, instalar la imagen de un candidato no es sencillo, y mucho menos barato.

Los gastos son diversos y millonarios: desde traslados, logística y asesoramiento a publicidad y redes sociales. El mayor de los desembolsos se da en las boletas y también se debe contar con un buen colchón de dólares para pagar los viáticos de los 130 mil fiscales que se necesitan para una elección.

Un juez se defendió de un robo y mató a un ladrón

El sitio TN reconstruyó en base a diversas fuentes de los diferentes espacios que competirán en la elección cuál es el costo de una campaña, en la que muchas de las erogaciones se mantienen ocultas o se desconocen. Es que si bien la Cámara Nacional Electoral fija montos máximos de gastos, fuentes del organismo reconocen que no todos los costos son sencillos de controlar.

Los gastos en una campaña presidencial

Posicionamiento y redes sociales: U$S 1.500.000

Este millonario gasto se destina a publicidad durante toda la campaña en Facebook, Instagram, TikTok y otras redes sociales; publicidad en medios digitales y en las plataformas de búsqueda (Google) para el posicionamiento del precandidato.

Agencias creativas: U$S 500.000

Los equipos de los candidatos contratan agencias creativas para los spots, cobertura de eventos y organización de actos. Pensar una acción de comunicación que destaque las bondades de un precandidato a presidente puede tener un costo de 50 mil dólares, por tan solo citar un ejemplo.

Publicidad en la vía pública: U$S 1.000.000

Es otro de los grandes gastos en la campaña. Los carteles y gigantografías en la vía pública y las rutas de todo el país con la imagen de los precandidatos cuesta millones. Es uno de los ítems más costosos que también incorpora la publicidad en eventos deportivos.

Boletas: U$S 4.000.000

El padrón actual del país ronda los 36 millones de electores. Es decir, hay casi 36 millones de argentinos habilitados para votar. Para cada elección, los partidos políticos mandan a imprimir dos o tres veces esa cantidad en boletas, porque en las elecciones ocurren robos o muchas de estas se pierden y necesitan stock para reponer.

Para las PASO, el Estado les entrega a los partidos políticos el equivalente en pesos a un padrón, es decir, la plata para imprimir 36 millones de boletas. A modo de ejemplo, Larreta va a recibir plata equivalente a un padrón y Bullrich, a otro.

El Estado paga cada cuerpo $2,92. En total son unos $105 millones que recibe cada precandidato de cara a las PASO. Pero eso no alcanza, porque los espacios envían a imprimir casi el doble. Lo mismo ocurre en las elecciones de octubre, aunque para esos comicios la administración pública financia dos padrones y medio.

Fiscalización: U$S 2 millones

De cara a una elección, los partidos políticos tienen que movilizar aproximadamente 130 mil fiscales en todo el país.

Es una cuenta sencilla: en los próximos comicios habrá 110 mil mesas, por lo que se necesita igual número de fiscales por cada una de estas. Pero además, los partidos deben tener jefes de establecimientos educativos. Este año serán 15 mil las escuelas habilitadas en las que se votará, por lo que el total de personas a movilizarse ronda entre las 125 mil y las 130 mil en todo el país.

A este ejército de fiscales se les entrega un viático para la comida y la movilidad.

Traslado en aviones privados: U$S 20.000 cada vuelo

Es uno de los gastos que más incómodo pone a los precandidatos a presidente y que, a su vez, más ocultan. Los traslados en aviones privados por todo el país es una constante en las campañas políticas. Según fuentes aeronáuticas, estos vuelos cuestan, en promedio, 20 mil dólares.

Encuestas: U$S 200.000

Una encuesta nacional, bien hecha, presencial, con alcance nacional cuesta unos 40 mil dólares. Los jefes de campaña consultados aseguraron que por campaña se necesitan al menos cinco de estas, es decir, unos 200 mil dólares.

Otros gastos: U$S 780.000

En esta categoría entra la folletería, la que se estima en $300 millones durante toda la campaña; los equipos de movilidad y apoyo, que en su gran mayoría están compuestos por 15 o 20 personas; el alquiler de oficinas y búnkers y la logística de los actos.

Los espacios políticos tienen un límite de gasto de cara a la campaña, según establece la Cámara Nacional Electoral. Pero de ambos lados del mostrador reconocen que estos topes no siempre se respetan y que existen costos que no son fáciles de seguir como el de agencias creativas, boletas y encuestas, ya que los montos informados pueden no ser los reales.

Quiso pasar más de 300 litros de nafta a Paraguay y lo descubrieron

Los límites de gastos de campaña según la Cámara Nacional Electoral son los siguientes:

Para las PASO son unos $1.006.448.910

Para las generales la cifra asciende a $2.012.897.820

En el caso de llegar a balotaje, el monto fijo será el mismo que las primarias de agosto $1.006.448.910

Los montos establecidos por la CNE son para aquellos partidos políticos que presenten candidatos a presidentes./TN