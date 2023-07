La mamá de Cecilia afirmó que los Sena mataron a su hija

lunes 03 de julio de 2023

La madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, habló sobre el clan Sena, las búsquedas de Google que había hecho el principal sospechoso de la desaparición de su hija y el motivo por el cuál la mataron.

En una extensa entrevista televisiva, la mujer afirmó que se siente aliviada de que la familia Sena se encuentre en prisión, aunque reveló que tendrían beneficios como "internet, con televisión, con celulares”.



Al hablar de su hija, Gloria contó: "ella era una chica que no vivió su adolescencia y no vivió su primera juventud, porque yo tuve un accidente y se hizo cargo de todo, de la hermana, fue madre, fue hermana, fue enfermera, fue todo”.

“Se tuvo que hacer cargo de un negocio, siendo muy chiquita, se tuvo que hacer cargo de una madre paralítica, se tuvo que hacer cargo del estudio de una hermana, entonces era un adulto en un cuerpo chiquito”, agregó.

En este contexto, comentó entre lágrimas: "a los 25 años ella recién empieza ella a tener novios, a tener amigos, a salir. Mientras tanto, lo único que hacía era trabajar. Nunca tenía tiempo, la invitaban a salir y ella decía: 'no tengo tiempo', porque tenía que hacer horas extras para poder pagar el alquiler de su hermana, porque su hermana era su orgullo”.

En tanto, Gloria descartó que el crimen de Cecilia haya sido solo por “violencia de género”. “Quieren echarle la culpa a César, quieren sacrificar a César y hacerlo pasar como que estaba loquito y que en un momento de locura la mató, pero no, estos la mataron por otra cosa, estoy segura de que mi hija estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado, que vio algo que no tenía que ver, o que supo algo que no tenía que saber, o que no se prestó a algo que no querían, la eliminaron porque les molestaba”, aseguró.

Caso Cecilia Strzyowski: el asistente del clan Sena confesó detalles macabros

La mamá de Cecilia Strzyzowski habló de las búsquedas de Google de César Sena



“Cada vez que yo veo el tema de lo que buscaba mi hija en Google, y lo que buscaba él en Google, te das cuenta de la impunidad que tenía”, dijo en referencia a que la fiscalía que descubrió que el marido de su hija días antes de su desaparición buscó: “Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, o “muertes violentas qué pasa con el alma”, “mente de un asesino” y “un asesino siente remordimiento”.

A un mes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski: se complica la situación de César Sena



Mientras se esperan los resultados de ADN de los restos encontrados en el río Tragadero, Gustavo Melgarejo se quebró y admitió que lo obligaron a mentir.

A un mes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco, la Justicia avanza en la investigación por el presunto femicidio y la situación judicial de Cesar Sena es cada vez más complicada.

Tanto Gustavo Obregón, como Melgarejo, describieron como fueron las últimas horas compartidas con César Sena, el principal imputado por la desaparición y presunto femicidio de la joven de 2023. En el caso del casero se desdijo de sus primeras declaraciones y contó que un abogado se presentó y le solicitó que plante pistas falsas a cambio de beneficios.

Por su parte, Obregón reveló ante la Justicia que el esposo de Cecilia le pidió que levante un bulto que tenía en la casa y lo traslade a la zona de la chanchería para quemarlo.

Además, declaró que durante la quema del cuerpo, vio a César Sena manipulando dos teléfonos celulares, uno de ellos el de Cecilia Strzyzowski, algo que se constató con los datos obtenidos por el GPS donde ubica a los móviles en el mismo lugar esa noche./ Minuto Uno