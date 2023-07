Boca hizo una oferta por el delantero Facundo Colidio

martes 04 de julio de 2023

Boca se sigue moviendo en el mercado de pases en busca de refuerzos que potencien al plantel de cara a los octavos de la Copa Libertadores y en las últimas horas apareció el nombre de Facundo Colidio, un viejo conocido. Es que el Xeneize hizo una oferta por el delantero del Inter de Italia que se formó en la institución y emigró muy joven, sin llegar a debutar, que también está en el radar de River.

El conjunto de la Ribera preguntó condiciones al Inter de Italia por el atacante que acaba de finalizar su préstamo en Tigre al que arribó a principios de 2022. El contacto fue a través del representante Daniel Bolotnicoff, histórico agente del vicepresidente azul y oro Juan Román Riquelme, quien se comunicó con el director deportivo del Neroazzurro y elevaron un ofrecimiento por préstamo con opción de compra. Aunque no descartan hacer una oferta por la mitad del pase.

Lo cierto es que en paralelo, Colidio ya era pretendido por el Millonario e incluso había sonado en el último mercado de pases. El delantero es del interés de Martín Demichelis pero por ahora desde Núñez no avanzaron.

Si bien habrá que esperar cómo sigue la negociación, desde Europa tasaron al futbolista en seis millones de dólares para largarlo por la totalidad de la ficha. No obstante, hay que tener en cuenta que el elenco italiano ya cuenta con una oferta formal por el futbolista.

Es que su rendimiento llamó tanto la atención que el Toluca de México quiere llevarselo y ya arregló con los europeos. El monto no se dio a concoer pero sería de entre 5 y 6 millones de dólares. Sin embargo, la transferencia aún no está cerrada porque el futbolista no está convencido de seguir su carrera en México ya que priorizaría lo deportivo, y eso puede abrirle la puerta al Xeneize. Por el moemento, el jugador de 23 años se tomará su tiempo para pensarlo pero todo dependerá de sus ganas ya que en la Argentina no le pueden ofrecer un contrato que equipare los montos con los que lo seducen desde México.

Colidio, la joya de Boca que se marchó a Europa sin debutar y quieren repatriar

Antes de arribar a Italia, Colidio se destacó en las inferiores el Xeneize y era apuntado como la próxima gran joya. Sin embargo, a fines de 2017 el Xeneize lo vendió en nueve millones de dólares al Inter, que le ganó la pulseada a Juventus, Manchester City y Atlético de Madrid.

Durante sus años en inferiroes le auguraban un futuro en la Selección Argentina y hasta fue goleador del seleccionado en el torneo de L'Alcudia de 2018 que ganó la Albiceleste con Lionel Scaloni como entrenador, preivo a su experiencia al frente de la Mayor. Pero en Inter no terminó de asentarse. Solo estuvo tres partidos en el banco y no llegó a debutar, aunque en el equipo Primavera se destacó con 16 goles en 55 presentaciones.

A Tigre arribó cuando estaba fuera del radar del fútbol argentino pedido por el entrenador Diego Martínez, quien lo había dirigido en las formativas de Boca. En el año y medio que estuvo en el Matador conformó una gran dupla con Mateo Retegui, otro de pasado azul y oro, y aportó 11 gritos y 10 asistencias en 72 encuentros. /TyCSports