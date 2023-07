Le usurparon la casa mientras se recuperaba del Covid

No es la primera vez que sucede una historia como esta en Tucumán. Familias que han tomado una vivienda ajena para residir.

Este es el caso de Hugo Velíz, quien vive sobre la calle Alsina. Él estuvo en cama dos años sufriendo las secuelas del Covid. Durante ese tiempo, unas personas ingresaron a su casa y se instalaron en el fondo.

Los vecinos pensaban que Véliz había alquilado la propiedad pero la realidad fue otra.

"La mujer me dijo que no tenía donde ir. Tenía los hijos que debía mandar a la escuela. Hablé con ella y me dijo que quería llegar a un arreglo de alquiler. Cuando me di cuenta, ella ya estaba instalada"