Revelan el material que le extrajeron del cuerpo a Silvina Luna

martes 04 de julio de 2023

El cirujano Cristian Pérez Latorre, que operó a la modelo Silvina Luna luego de que sea intervenida por Aníbal Lotocki, brindó detalles sobre los resultados que arrojaron los análisis post operatorios.

En comunicación con Nosotros a la mañana, el programa conducido por Joaquín "Pollo" Álvarez, el médico contó que en 2016 operó a la ex Gran Hermano en 2016 en California, Estados Unidos, para extraerle del cuerpo lo que "el cirujano de las famosas" le había colocado.

"Pudimos extraer entre el 60 y 70 por ciento del material inyectado", explicó sobre las sustancias que rechazaba el cuerpo de Silvina Luna y especificó que la extracción "fue con robótica".

Entonces, reveló algo que hasta el momento no era claro: "Cuando lo mandamos a analizar bajo microscopía electrónica nos viene en el informe que no era metacrilato, sino que era polidimetilsiloxano. No fue polimetilmetacrilato. Es la silicona líquida, por así decirlo".

"Venía mezclado con alginato de fraguado lento, que es el cemento que se utiliza para las prótesis dentales", agregó sobre el material que Lotocki le inyectó en los glúteos a la modelo y que generó que su organismo comience a fallar al punto de llegar a necesitar un reemplazo de riñón.

Nuevo parte médico de Silvina Luna

La Dirección Médica del Hospital Italiano informó que la modelo Silvina Luna está despierta y con signos vitales estables, algo que se celebró en redes sociales con motivo del delicado estado que presentó en los últimos días.

El parte médico completo de Silvina Luna indicó que el sábado 1 de julio: "La paciente requirió asistencia ventilatoria mecánica a causa de su debilidad muscular generalizada. No se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios".

No obstante, desde el centro de salud aclararon: "Actualmente, continúa con asistencia respiratoria mecánica, está despierta y con signos vitales estables. Permanecerá internada en el servicio de Terapia Intensiva, donde se le realizarán estudios adicionales y brindarán los tratamientos necesarios". /C5N