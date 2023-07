La palabra de Abbondádolo tras su renuncia

El directivo debió dar un paso al costado luego de ser visto en el partido homenaje al ídolo de Boca, algo que no cayó bien en los hinchas del Decano, sobre todo, porque el equipo jugaba en simultaneo su compromiso ante Sarmiento en Junín. Partido por la permanencia que, para colmo, acabó en goleada 4-1 para el local...

"Fui a ver la despedida de un gran ídolo, de esos que trascienden la camiseta, nada más", explicó Abbondándolo y añadió: "De los 22 partidos que jugó Atlético fui a todos menos ese. Siempre iba a ver los entrenamientos, a charlar con el plantel. Si alguien estaba en el día a día era yo".

El ex directivo también consideró que se fue extremista con él al pedir su salida del club tras tanto tiempo trabajando allí. "Hace 18 años que soy dirigente de Atlético Tucumán y, la verdad, me pareció una exageración. En el área deportiva se han conseguido muchas cosas en las que he puesto mi granito de arena", se defendió.

Los detalles de su salida

Abbondándolo no se guardó nada sobre su convulsionada partida del club y reveló: "El lunes me dijeron que era mejor que presentara la renuncia para descomprimir. Al no tener redes sociales yo no entendía la dimensión de lo que se estaba diciendo". Además, aseguró que "si el equipo ganaba, esto hubiera pasado desapercibido".

“Siempre dije que si le hacía daño al club daba un paso al costado. Sé cómo son las reglas del juego", reveló el ahora antiguo vicepresidente del Decano y se escudó en que "en este caso, no fue por un tema deportivo, sino por ir a ver un show".