miércoles 05 de julio de 2023

Después de finalizar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, se realizó el sorteo de los octavos de final, en el que quedaron conformados los cruces de dicha instancia, como así también el cuadro definitivo camino a la gran final que se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el 4 de noviembre.

Boca se medirá con Nacional de Uruguay, mientras que River definirá con Inter de Brasil. Argentinos irá ante Fluminense y Racing con Atlético Nacional de Colombia.

Así quedaron definidos los cruces de los octavos de la Copa Libertadores

Atlético Nacional vs. Racing

Bolívar vs. Athletico Paranaense

Flamengo vs. Olimpia

Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle

Argentinos Juniors vs. Fluminense

River vs. Internacional

Nacional vs. Boca