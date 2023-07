Se sorteó los octavos de final de Copa Sudamericana

miércoles 05 de julio de 2023

No solo se supo los cruces de octavos de final de copa Libertadores, sino tambien quedaron definidos los emparejamientos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Las series se confirmarán una vez que se realicen los enfrentamientos de 16vos de final, que cruzará a los equipos que finalizaron en el segundo lugar de su zona, contra clubes que culminaron en el tercer puesto de su grupo en la Libertadores. Los Play Offs de 16vos, que serán de ida y vuelta, ya están confirmados.

Los cruces de 16avos y octavos de final

Ganador de Sporting Cristal/Emelec vs. Defensa y Justicia

Ganador de Barcelona/ Estudiantes vs. Goiás

vs. Goiás Ganador de Colo-Colo/América MG vs. RB Bragantino

Ganador de Independiente Medellín/ San Lorenzo vs. San Pablo

vs. San Pablo Ganador de Ñublense/Audax Italiano vs. Liga de Quito

Ganador de Libertad/ Tigre vs. Fortaleza

vs. Fortaleza Ganador de Corinthians/Universitario vs. Newell's

Ganador de Patronato/Botafogo vs. Guaraní

No habrá cruces entre equipos argentinos en la ronda de 16vos de final, como así tampoco en la instancia de octavos, en la que aguardan Defensa y Justicia (jugará ante el ganador de Sporting Cristal (Perú) vs. Emelec (Ecuador)) y Newells (se enfrentará a quien resulte vencedor de la serie entre Corinthians (Brasil) vs. Universitario (Perú)). Por su parte, los clubes nacionales que deben superar la instancia de Play Off son: Estudiantes de La Plata vs. Barcelona (Ecuador), Patronato vs. Botafogo (Brasil), Tigre vs. Libertad (Paraguay) y San Lorenzo vs. Independiente Medellín (Colombia).

Fuente: La Nación