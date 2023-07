La Bomba Tucumana contó por qué se distanció de su novio

miércoles 05 de julio de 2023

Este martes, en LAM, mostraron la primera foto de Gladys, La Bomba Tucumana, junto a Luciano, su novio desde hace más de un año del que se distanció en los últimos tiempos. Y, con lágrimas en los ojos, la cantante de cumbia explicó el doloroso motivo por el cual se terminó, al menos momentáneamente, la relación. “Lo amo, él sabe porque siempre se lo dije”, comenzó diciendo la intérprete de “La pollera amarilla”.

Distancia

Y luego detalló: “Estamos distanciados porque él quiso. Y la verdad es que la estoy pasando mal hace rato porque tuvimos una historia hermosa de amor, como nunca tuve en mi vida. Estoy segura de que es la primera vez que amo de verdad a alguien. Y tuve la desgracia y él también, de que él se enfermara y quisiera transitar su enfermedad solo. Así que me tuve que correr”.

Frente al asombro de Ángel de Brito, Gladys ratificó: “Él está enfermo y no quiere que nadie lo acompañe. Yo estoy quebradísima, muerta en vida. Porque lo amaba y no voy a poder acompañarlo. No sé qué hubiese hecho yo en su lugar pero jamás me hubiera alejado de él. Nunca. Él sabe que lo amo con locura”. Y dijo que, a pesar de lo breve del noviazgo, ella sentía como si “lo conociera de toda la vida”.

“Nos fuimos de vacaciones a Río de Janeiro...Hemos vivido un montón de cosas juntos. Muchas, muchísimas...Como si la vida o Dios hubieran sabido que iba a pasar esto, que él se enfermara siendo una persona tan joven como es. Y con tanto sacrificio que hizo en la vida para estudiar. Se recibió: es licenciado en higiene y seguridad. Una persona hermosa, hemosísima. Alegre, divertida, que me amó muchísimo”, dijo La Bomba acongojada.

Y contó que la relación se terminó cuando le dieron el diagnóstico, hace ya cuatro meses. “De ahí yo me quebré y estoy así”, dijo relacionando este hecho con la depresión que estuvo atravesando en los últimos tiempos. “Yo también tuve que acudir a un profesional, que me medicó. Porque estaba muy mal de ánimo por toda esta situación que me tocó vivir. La verdad es que la vengo pasando mal, con cosas fuertes. Él está enfermo de cáncer, tiene apenas 37 años, es una criatura. Y es algo tan fuerte que nunca ni siquiera me imaginé que podía pasarme”.

Sobre lo intensa de esta relación, Gladys aseguró: “Tres veces he estado en pareja, que es nada con la edad que tengo. Pero es muy fuerte hasta para mí decir que es la primera vez que me enamoro. A pesar de que mi hijo (Thiago Griffo) fue buscado y deseado, porque yo alguna vez me casé. Pero hoy, comparando todo lo que fui sintiendo, me doy cuenta de que es la primera vez que amé a alguien tanto como lo amo a él”, dijo. Y aseguró que hasta le hubiera encantado volver a ser madre junto a Luciano.

“Nos conocimos en Carlos Paz por Roberto Castillo y unos amigos. Fueron a verme al teatro, donde yo estaba haciendo Cocodrilísima. Y fue una cosa que, desde ese día, ya sabía que lo amaba”, contó la cantante sobre el inicio de esta historia. Y concluyó: “Yo tengo toda la esperanza y creo mucho en Dios. Así que pienso que vamos a volver. Que su boca nació para mi boca. Y tengo fe que se va a curar, que va a sanar y que vamos a estar juntos de nuevo”.

Fuente: TELESHOW